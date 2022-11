Se han llevado a cabo las elecciones de medio término en Estados Unidos, con resultados que dan pistas inesperadas y definidas sobre el futuro. Se renovó un tercio de los senadores (34), la totalidad de la Cámara de representantes (435 vacantes), además de 36 gobernadores y vicegobernadores, entre diferentes cargos de relevancia. Pero, sin que nadie lo hubiese programado, en estos comicios se eligió lo que podría transfigurar un futuro que todos daban por supuesto. Y se trata del liderazgo del Partido Republicano. En general, la política norteamericana no suele ser proclive al personalismo, se inclina más bien por ideas, principios y estilos. Pero, desde la llegada de Donald Trump al primer plano del poder, se comienza a configurar una centralización de muchos aspectos de la política en su propia persona. Y todos los personalismos atraen a seguidores tal vez demasiado entusiastas, al identificar como único futuro aceptable y posible el protagonizado por su líder. Los cautivados por personalismos suelen reaccionar de maneras inmoderadas cuando otras alternativas a su ideal siquiera asoma en el horizonte. Por esto mismo no entablan muchos intercambios conceptuales, porque se trata de encumbrar a una personalidad, a un tipo de relación, más que a un sistema de ideas. No obstante todo ello, en estas elecciones nadie ponía en discusión el liderazgo de Trump, como tampoco su triunfo, situaciones que validaban preliminarmente diversas encuestas. Los resultados del comicio parecen haber sido indiferentes a tales validaciones. El mismo Trump manifestó el pasado miércoles en su plataforma social que "en cierto modo las elecciones de ayer fueron algo decepcionantes". En este caso sólo prestó su apoyo a diversos candidatos, con suerte variopinta, aunque más bien positiva.

Lo que se ha constituido como una sorpresa, prefigurando nuevos escenarios para el futuro de Estados Unidos, es el triunfo rotundo de Ron DeSantis. Con casi 20 puntos de ventaja sobre su contrincante demócrata, registró un notable ascenso en las adhesiones de los votantes del Estado de Florida, donde es gobernador. La infalible actitud del reduccionismo etiquetador, lo ha encasillado como de "derecha". Pero para aproximarse a la esencia de la realidad, resulta útil conocer disposiciones que ilustran a DeSantis. Es el caso de un proyecto de ley que firmó en marzo de 2022, denominado por sus críticos como "No digas gay", que prohíbe discusiones de índole sexual o de género en escuelas primarias. Conste que no ataca ninguna actitud privada de las personas. Resulta evidente que se orienta a preservar la niñez, a que ningún asunto de naturaleza sexual sea tema de controversia en la escuela. Son diversos los temas controversiales en los que DeSantis ha intervenido, despertando polémica, pero no con el estilo incisivo y confrontativo de Trump. Es muy probable que en el futuro próximo, las habituales confrontaciones de Trump con el presidente Biden den lugar a duras disputas encendidas por el mismo Trump pero hacia DeSantis, por la candidatura presidencial republicana.