Ha tomado estado público, con generalizado rechazo, el proyecto de Ley de Envases y Reciclado Inclusivo que prevé una mayor carga impositiva a los alimentos e insumos básicos, con el objetivo del cuidado medioambiental. Pero la propuesta tiene un claro fin recaudatorio, estimado en unos 120 mil millones de pesos al aplicar una tasa del 3%, según la iniciativa del diputado Máximo Kirchner y del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, principales figuras de La Cámpora.



Toda acción destinada a controlar el daño ambiental es loable, sin duda, pero inaceptable mediante la creación de un impuesto que se sumará a la ya insostenible carga impositiva de 167 tributos de los argentinos. En este caso será un encubierto aumento del IVA -uno de los más elevados del mundo-, y de gran impacto social porque afecta al consumo masivo.



La creación de un Fideicomiso Financiero y de Administración, previsto en el proyecto, es también criticable porque si bien se prevé un Consejo Consultivo integrado por representantes de todos los sectores, los fondos serán manejados exclusivamente por el Estado, cuando debería ser una administración mixta con contraprestaciones al sector productivo.



También se pone en tela de juicio que sea un proyecto dirigido a cuidar el medio ambiente, porque no garantiza la reducción progresiva de residuos de envases, sino que el mecanismo se focaliza en financiar a recuperadores informales (cartoneros), dejando en segundo plano los aspectos de la deposición final de la basura. Y no es una "tasa", sino un verdadero impuesto porque no hay vínculo entre el obligado al pago y su contraprestación.



Avanzar en esta exacción fiscal será un golpe de gracia a las economías regionales, caso de San Juan, al afectar a la agroindustria en general, por perder competitividad los sectores vitivinícola, olivícola y conservero, por ejemplo. Ya las bodegas tienen una carga tributaria del 50%, una asfixia impositiva irracional. Tampoco se salvaría el resto de la industria porque si bien los alimentos son los más perjudicados, el proyecto habla de todo tipo de envase.



Sorprende la posición de nuestros legisladores nacionales. Un oficialista defiende la iniciativa, otro está en duda, y el resto lo rechaza aunque en esos casos prima la disciplina partidaria. Por algo el impuestazo se apura antes de renovarse el Congreso y se esfume esta caja millonaria pergeñada a la sombra de la última campaña electoral, cuando las miradas se centraban en los comicios.