Durante milenios, la humanidad sólo conoció la fuerza como camino para instaurar algún tipo de gobierno y precario ordenamiento. Un monarca o señor feudal se imponía a otro mediante las armas, con la cantidad de fallecidos y devastación como guarismos definitorios. Inclusive las sucesiones hereditarias de poder rara vez eran pacíficas y exentas de inacabables intrigas, prohijadoras de surtidas violencias. De manera bastante tímida el poder se fue fragmentando y, lo más importante, se acordaron "reglas del juego", es decir la primera constitución (Carta Magna, Inglaterra, año 1215). A partir de entonces, a pesar de no regir aún la democracia, el rey debía cumplir una ley, y no podía disponer lo que se le ocurriese respecto a la vida y bienes de su pueblo. Desde entonces se fueron dando pasos, los que hoy considerados parecieran poco ambiciosos, pero significaron entonces cambios muy profundos en las creencias, verdaderas transformaciones culturales. La culminación se produjo en 1787, cuando Estados Unidos aprueba su constitución, la primera moderna de acuerdo a los cánones actuales, y que fue modelo para gran parte de las hoy vigentes. El largo proceso había consistido fundamentalmente en la despersonalización del poder. Es decir, si la máxima autoridad fallecía o decidía resignar su función, no se requería una matanza de años. Simplemente se elegía otra persona de acuerdo a pasos explicitados en la constitución. Emergen entonces los conceptos de Nación y Patria, que inspiraban convergencia, porque ahora existían ciudadanos autodeterminados y no súbditos que debían jurar lealtad a un rey. Las constituciones y las leyes posibilitaron toda la previsibilidad necesaria para el desarrollo personal y colectivo. El mañana estaría regido por una normativa y no por veleidades. Toda una estructura de procedimientos garantizaba algún tipo de solución, o al menos su búsqueda, a los infinitos problemas de cualquier sociedad. Había nacido así la institucionalidad, las "reglas del juego", con un ejercicio perfectible pero que debía ser incuestionable, acatadas más allá de las opiniones que suscitaran. Podían, sí, ser modificadas, pero en base a los procedimientos impuestos por la misma institucionalidad.



Un carácter de excepcionalidad típico en las épocas en que se ausenta la perspectiva histórica, hizo que en demasiadas ocasiones se interrumpiera la dinámica institucional. Especialmente Latinoamérica, con periódicos regímenes autoconsiderados inaugurales, siempre ha creído encontrar razones suficientes como para que la institucionalidad se vea perforada por excepciones. Pero al tratarse de un sistema, cualquier irregularidad compromete seriamente toda la articulación. La historia es suficientemente explícita respecto a los precios que se paga por ello. La institucionalidad no es una tradición conservadora y caprichosa, representa la columna vertebral de toda sociedad civilizada. Sin reglas del juego, el partido de la democracia no se puede jugar.