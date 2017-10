Los polémicos arbitrajes en el fútbol por infracciones mal cobradas o directamente ignoradas, que han generado escándalos de proporciones, tendrá ahora el lógico aporte de la tecnología a fin de corregir errores o situaciones que se escapan a quien dirige un encuentro del deporte más popular de los argentinos. La incorporación del sistema de Asistenicia Arbitral por Video, o VAR según su sigla en inglés, viene a contribuir a observar en video las repeticiones de jugadas confusas, de manera de revisar un fallo, ya sea para corregirlo o ratificarlo. El sistema reservado exclusivamente para el árbitro, será la herramienta del arbitraje en el Mundial de Rusia 2018 y en nuestro país se pondrá en marcha hoy martes en la semifinal de la Libertadores entre River y Lanús, según lo dispuesto por la Conmebol, por indicaciones de la FIFA, el organismo mundial.



El videoarbitraje es más justo y nadie lo pone en duda, pero el temor es que se acabe con parte de la historia del fútbol. Con el VAR, por ejemplo, no hubiese existido la "Mano de Dios" de Maradona, ni la remontada del Barcelona frente al PSG (6-1). A su vez, también terminará con el engaño y la tradicional picardía que se suele emplear en el fútbol.



Por todo esto el videoarbitraje puede que provoque rechazo, aunque no hay que dejar de lado que se ha implantado en diversos formatos en algunos deportes. En tenis, por ejemplo, mediante el "Ojo de Halcón". También en el basquetbol, fútbol americano o Rugby donde se puede utilizar para ver si un tanto ha entrado o no dentro de tiempo, o para comprobar si ha habido campo atrás o incluso si ha sido falta, en los dos deportes restantes. También en el automovilismo la implementación de tecnología de alto nivel contribuye con el desarrollo de ese deporte y se ha llegado a considerar que sin esa tecnología no podría practicarse en la actualidad.



El fútbol, tal como se lo conoce, dará un giro fundamental hacia el esclarecimiento de las jugadas sujetas a sanciones polémicas. El monitor que dispondrá el árbitro en la cancha, evitará equívocos y discusiones o planteos, pero la decisión final será del hombre no del asistente electrónico. En buena hora que la tecnología que hace años asiste a otros deportes, también se incorpore a esta pasión criolla.