Según estudios técnicos realizados en el transcurso de los últimos meses y datos que maneja el Departamento de Hidráulica de la provincia, la próxima temporada hídrica en San Juan será tan pobre como en los últimos seis años, lo que determinará la necesidad de que todos los sectores de la comunidad asuman un mayor compromiso social en relación al aprovechamiento y uso del agua. Esta situación involucra a todos los pobladores de la provincia, desde los productores frutihortícolas hasta los que necesitan de este recurso para el funcionamiento de sus industrias, el comercio o, simplemente, para el uso hogareño que contempla el vital consumo humano. Cada uno de estos sectores tendrán que llamarse a la reflexión en relación a la necesidad que habrá de no desaprovechar la poca agua disponible dándole un uso moderado y aceptando las posibles restricciones que sin duda se realizarán para intentar que los exiguos caudales alcancen para cubrir las principales necesidades.

Desde la Secretaría de Agua y Energía de la provincia sus autoridades confirmaron que este año hídrico 2023-2024 habrá mucha menos agua que la temporada pasada por lo que hará falta aumentar los días de corte del agua para riego de la producción con el objeto de almacenar agua en los diques y de esta forma protegerlos de cualquier daño vinculado a su bajo nivel. En el caso del dique de Ullum, por ejemplo, desde Recursos Energéticos se dijo que para alcanzar el nivel mínimo de seguridad recomendado el agua debe estar a 760 msnm, mientras que en estos momentos se está por debajo de los 750 msnm, lo que lo hace muy vulnerable a posibles crecientes y otros fenómenos de arrastre que se pueden producir durante el verano.

Si bien los productores agropecuarios son los más afectados por esta situación, antes de fijar cualquier posición contraria a lo que pretende Hidráulica tendrían que considerar todos los informes vinculados a la sequía que se han difundido últimamente, como los detallados análisis de expertos y organismos especializados que se han publicado en el Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO, los que constituyen un valioso aporte para entender la gravedad de la crisis hídrica de la provincia.

Cuando decimos que los otros sectores de la vida provincial también se deben comprometer a preservar los recursos hídricos disponibles, es porque cada vez se ve más necesario que se evite el derroche presente en cualquier ámbito.

Si no se comprende que al agua hay que cuidarla más que a cualquier otro recurso natural, muy pronto no se dispondrá de lo suficiente, no solo para regar los cultivos, sino también para el riego del arbolado público, plazas, plazoletas y otros espacios verdes, que en nuestra provincia resultan vitales para la vida humana. Tareas de higiene urbana también se verían afectadas y lo que es muy grave la disponibilidad de agua para el consumo humano, que incluye la que se utiliza en la higiene personal y el lavado de la ropa.

Hay que analizar cada una de estas situaciones y tomar los recaudos de inmediato ya que el cambio de gobierno que se avecina no va a cambiar el panorama actual.