Desde todo punto de vista y en coincidencia con la opinión de los más reconocidos expertos en materia educativa la presencialidad en la enseñanza universitaria es tan importante como la que tiene lugar en los niveles pre-primario, primario y secundario, ámbitos en los que después del receso de invierno se está avanzado decididamente con la presencialidad cuidada en vías de alcanzar próximamente la normalidad en el dictado de clases. Algo que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) está demorando, al menos respecto a tomar la decisión de normalizar sus actividades, protocolos mediante, ante la persistencia de la pandemia del covid-19.



Desde el año pasado esta casa de estudios se esforzó por establecer la virtualidad en el dictado de sus carreras con muchos problemas en materia de conectividad y en la mecánica de establecer el contacto entre alumnos y profesores. Lo que en un primer momento se creyó que no ocurriría fue una constante que hizo que los resultados obtenidos de la experiencia no fueran óptimos, con una gran cantidad de deserciones o de estudiantes que no se presentaron a rendir finales. De ahí que, desde distintos sectores vinculados a la universidad, se comenzó a insistir en la necesidad de retomar la presencialidad en el dictado de cátedras más por una necesidad que por conveniencia.



La posibilidad de que cada vez haya más estudiantes vacunados al avanzar los esquemas de inoculación y la vigencia de protocolos de seguridad abren la posibilidad de que las clases presenciales se reanuden normalmente, lo que es visto con muy buenos ojos por varios sectores vinculados a este nivel educativo.



Con la asunción de las nuevas autoridades de la UNSJ el tema adquirió relevancia por lo que ha sido uno de los primeros en ser tratados por el rector Tadeo Berenguer en reunión con los flamantes decanos de cada una de las facultades. A pesar de esto todavía no hubo un pronunciamiento expreso. Es decir que por ahora las actividades seguirán siendo virtuales a excepción de algunas prácticas debidamente establecidas, que requieren del presentismo de los estudiantes y también de los profesores.



Se sabe que es intención de las autoridades universitarias ir recuperando gradualmente las actividades presenciales, pero hasta donde se conoce no se ha establecido un plazo o una fecha para que los estudiantes vuelvan a las aulas en forma regular.



En la medida que esto se demore los problemas que hubo con la virtualidad el año pasado y los que han tenido lugar en el primer semestre de este año seguirán vigentes perjudicando la enseñanza en este nivel educativo.