Nadie puede dejar de reconocer que los comedores escolares son un recurso que si las condiciones económicas fueran óptimas podrían no ser necesarios. Pero ajustándonos estrictamente a la realidad que vive el país concluimos que estos comedores son muy importantes para asegurar la nutrición de niños de más de 5 años de edad, que comienzan la etapa de escolarización en el nivel primario después de haber dejado de ser beneficiarios de los programas Mis primeros mil días y mis segundos mil días que los estuvieron cubriendo con asistencia médica y nutricional desde su concepción en el vientre materno hasta cumplir los cuatro años de edad.



Si bien es importante que al niño se lo apuntale en materia de nutrición desde muy pequeño, para asegurar que su desarrollo psicofísico sea el apropiado, es también conveniente que durante todo el proceso de crecimiento, hasta llegar a la adolescencia, cuente con los recursos alimentarios que un comedor escolar bien administrado puede proporcionarles. La Fundación Conin, fundada por Abel Albino, sostiene que "una nutrición no atendida implica condenar al fracaso a generaciones. Cuando se habla de desnutrición infantil, no sólo tenemos que pensar en los más chicos, sino también en personas mayores que también las padecen porque fueron desnutridos desde pequeños".



En la provincia se calcula que hay más de 35 mil niños que almuerzan en los comedores escolares de sus respectivos establecimientos educativos, recibiendo una dieta que no siempre es la más apropiada ya que por motivos presupuestarios no siempre se dispone de todos los alimentos recomendados. El monto que se asigna por cada chico que come en el lugar es irrisorio, y si bien se lo ha tratado de ajustar conforme a la evolución de la inflación, los ajustes no se han hecho en la medida de lo esperado y nos encontramos actualmente con una asignación de no más de 200 pesos por cada almuerzo, algo que llega a ser insostenible.



Según algunos testimonios, a los directivos se les hace muy complicado comprar la mercadería con los fondos que periódicamente hace llegar el Ministerio de Educación, los cuales cada vez son más exiguos, es decir que ya no alcanzan para comprar todo lo necesario. Ante esto los directores tienen dos opciones, recortar la lista de productos aconsejados o suplantarlos por otros de menor calidad.



Es necesario comprender que lo grave de esto es que si no hay una mejora en la administración del sistema, los chicos irán comiendo cada vez peor y no les será posible incorporar los nutrientes para un óptimo crecimiento.



En la opinión de los directivos termina un año muy duro respecto a la administración de los comedores, por lo que se espera que para el próximo ciclo lectivo se posibilite un mejor funcionamiento del sistema.



En la tarea que queda pendiente para intentar mejorar este servicio habrá que tratar de conseguir que se asignen más fondos; capacitar a los directores para que sepan cómo actuar ante este requerimiento y, finalmente, mejorar las dietas para que cumplan con el objetivo primordial de que los chicos estén bien alimentados.