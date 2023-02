La presente edición de la Fiesta Nacional del Sol, la celebración popular más importante que se realiza en nuestra provincia, tiene programado para este año una serie de tradicionales actividades que incluyen el Carrusel del Sol; cinco días de feria; la presentación de destacados números artísticos, y el espectáculo final, todo esto a realizarse del 21 al 25 de febrero en el complejo ferial de la Costanera, ubicado en el departamento Chimbas.

’Conectados, nos unen las pequeñas historias’’ es el nombre de la temática de la fiesta que se ha elegido en esta ocasión, a manera de homenaje para el presente y futuro.

Teniendo en cuenta lo convocante que resulta esta celebración, para cada una de las noches están previstas masivas concurrencias de público, por lo que se deberá tener en cuenta una serie de medidas preventivas para asegurar a toda esa gente que no habrá mayores inconvenientes. Lo primero que hay que tener en cuenta es la asistencia sanitaria para las personas que puedan llegar a tener una descompensación u otros males menores, pero que requieran de inmediata intervención médica. En ese mismo sentido deben asegurarse las vías de escape de ambulancias, automóviles policiales; carros de bomberos y otros transportes que suelen ser requeridos en caso de algunas emergencias.

También hay que tener en cuenta la seguridad del lugar, considerando la gran cantidad de vehículos que quedan estacionados a varias cuadras del predio ferial, y la seguridad personal de los asistentes, especialmente si se advierte la presencia de carteristas o autores de otros ilícitos, muchos de los cuales pueden llegar a empañar una magnífica noche.

Las grandes aglomeraciones de gente son propicias para que los niños pierdan de vista a sus padres como también para que la gente adulta llegue a sentir la desagradable experiencia de una avalancha. Para evitar estos percances se tendría que aplicar un sistema de espaciamiento entre la gente, que les permita moverse más libremente, evitando el amontonamiento que puede llegar a tener diversas consecuencias no deseadas.

Cada una de estas medidas sugeridas, inclusive las que son necesarias de tener en cuente en caso en caso de contingencias inesperadas como un gran sismo, lluvia torrencial, un fuerte viento o un apagón generalizado, deben contar con un plan de prevención que contribuya a mantener a salvo a la gente.

El predio ferial es muy grande y cuenta en esos días con diversos elementos que pueden sufrir fallas o poner en peligro a la gente que lo recorre. Está en la misión de todos velar para que nada falle o deje de funcionar contribuyendo a ser cuidadosos en el montaje de una infraestructura que en esos días se la exige a pleno.

Por estos días también habrá mucha gente en el predio de la costanera de Chimbas que demandará alimentos, otro factor que no hay que descuidar, respecto a la salubridad y condiciones óptimas de la comida a consumir en ese ámbito.