El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ha sido categórico al afirmar que en la Argentina no existe ningún caso diagnosticado de coronavirus y las sospechas de posibles portadores que alarmaron a San Juan y Santa Cruz han sido descartadas, trayendo tranquilidad a la población, una información oficial que se suma a las medidas de control de pasajeros que arriban a los aeropuertos internacionales. Las voces autorizadas, como en nuestro caso, de la ministra Alejandra Venerando, son fundamentales para evitar que la desinformación se propague de forma alarmista con especulaciones y segundas intenciones, caso del intento de sembrar pánico para que la gente no asista a la Fiesta Nacional del Sol.



Las autoridades provinciales informaron cuidadosamente para no crear alarmas, aunque hubiese sido mejor que no se llegara a estas instancias si la planificación preventiva se hubiera sentido con efecto directo en la población. Ante la llegada de muchos visitantes por acontecimientos desarrollados en San Juan y aprovechando el fin de semana extra largo, los accesos a la provincia no tuvieron consejos acordes con la posibilidad de prevenir a turistas y sanjuaninos de medidas de acuerdo a los que se está viviendo. Por ejemplo, carteles indicativos del alerta y folletería en diferentes idiomas ante la posibilidad de presentar síntomas relacionados con la enfermedad originada en China. Todo esto es propio de un lugar o país ordenado, que frente a propios y extraños da cuenta de la previsión con que informa, aunque estemos lejos de posibles contagios.



En el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento no se observó ningún dispositivo referente a pasajeros propensos al contagio, aún cuando no sea una aeroestación internacional, ni tampoco en la Terminal de Ómnibus local. En los controles carreteros interprovinciales no hubo ni comentarios acerca de la enfermedad y menos en la Aduana de Las Flores con los visitantes trasandinos, más teniendo en cuenta que en Chile hay numerosos casos bajo sospecha y en cuarentena. Además el departamento Iglesia fue escenario de un certamen mundial de "kiteboarding, Argentina 2020" una convocatoria internacional desarrollada en el dique de Cuesta del Viento con equipos europeos provenientes de países donde se propaga rápidamente el coronavirus.



Un equipo sanitario podría haber asistido en forma preventiva, según el protocolo, tomando la temperatura corporal y aconsejando con un simple volante cómo actuar y dónde concurrir en caso de una alteración respiratoria y síntomas febriles. El joven sanjuanino que retornó a la provincia desde Turín, Italia, donde se produjo el brote más preocupante de Europa, se presentó espontáneamente en el Hospital Rawson con síntomas gripales y fue una falsa alarma, pero antes estuvo con sus familiares a quienes pudo haber contagiado si era portador e incluso al remisero que lo trajo desde el aeropuerto de Mendoza. Recordemos que el contagio de coronavirus en el mundo sigue creciendo y las recomendaciones o medidas de prevención son válidas no sólo para esta epidemia sino también, como lo repite el ministro de Salud de la Nación, para el sarampión y el dengue, que están más próximos a nosotros y que debemos tomar precauciones y hasta vacunaciones en caso de dudas como con el sarampión.