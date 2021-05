Aunque tenga las características de una utopía por el tiempo que lleva sin poder concretarse, el proyecto de construcción del camino Barreal-Los Berros fue señalado hace unos días por representantes del sector minero como prioritario para hacer posible una reducción del costo de los fletes de la cal que es enviada desde nuestra provincia a Chile. Con este pronunciamiento esta vía recupera la vigencia que supo tener hace más de 20 años, cuando se habló de la necesidad de su construcción para hacer posible que todo el tránsito de los camiones del Mercosur pasara por San Juan ingresando por la Ruta 141 (Camino a la Difunta Correa) y empalmara con la 153 (a la altura de Los Berros) para luego tomar por la 149 (Barreal-Uspallata) y empalmar con la Ruta 7, camino a Chile por el Paso Internacional Los Libertadores. En ese momento el proyecto contaba con el apoyo de distintos sectores vinculados a la producción, la industria, el comercio y el turismo, y hasta este diario con una de sus movilidades recorrió el tramo para verificar su conveniencia, constatando el tiempo que se empleaba en recorrerlo y las posibilidades de que cualquier vehículo pudiera transitarlo, al no presentar grandes pendientes ni tramos complicados, más allá de algunas bajadas de creciente que deben solucionarse con un apropiado diseño del camino.



Como lo ha admitido el actual jefe del Noveno Distrito de Vialidad Nacional, jurisdicción a la que pertenece esta vía interprovincial, el organismo dispone de un proyecto realizado por la Escuela de Camino de Montaña que no está aprobado y que carece de un presupuesto. Lo único que se dispone hasta el momento es el compromiso de financiar la mejora de unos 30 kilómetros de la ruta 153 que va desde la Villa Media Agua hasta Pedernal, que está muy deteriorada y que debe ser repavimentada mediante una inversión de unos 500 millones de pesos.



La importancia de este camino radica en que actualmente toda la cal que se envía desde Los Berros a Chile sale por Mendoza a través de las Rutas 40 y 7, con fletes que rondan los U$S 60 por tonelada, y con la 153 en condiciones se lograría un sensible ahorro de unos U$S 10 por tonelada.



De acuerdo a los volúmenes de cal que se están exportando y al tránsito de camiones que se podría canalizar por esta vía, especialmente ahora que el proyecto del Túnel de Agua Negra está detenido, la inversión para construir el camino se justifica plenamente y es algo que las autoridades locales y nacionales deberán tener muy en cuenta al momento de elaborar los nuevos presupuestos.