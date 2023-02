Tomás Holder era uno de los participantes que más diversión prometía al programa, pero su salida en la primera semana de la competencia lo derrumbó. Luego de dejar Gran Hermano, Holder se tomó muy en serio su personaje y cambió su vida por completo. La madre del ex jugador habló en Mañanísima y contó que su hijo cayó en las drogas.

En más de una ocasión, Tomás Holder aseguró firmemente que a quien se vio dentro de la casa no fue él, sino su personaje que creó para Tiktok (un cheto que ama salir de fiesta y estar rodeado de mujeres). Sin embargo, luego de salir de Gran Hermano, el ex jugador fue diagnosticado con una disociación de personalidad. "Cayó en las adicciones de éxtasis y las pastillas por vivir de fiesta en fiesta después de salir de La Casa", expresó la madre.

"Se la pasó de fiesta. Cancún, Punta del Este, Pinamar, Buenos Aires. Boliches, fiestas, noche, toda vida de noche. Ahora no se alimenta sano ni entrena nunca y se la pasa de fiesta. Ahí sospeché que algo pasaba, algo raro", continuó Gisela Gordillo. Fue durante el cumpleaños de su hijo más chico que se dio cuenta que Tomás no estaba en buen estado de salud. Con toda la autoridad de una madre, lo obligó a cumplir con una desintoxicación.

Gordillo explicó que el consumo masivo y constante de pastillas le bajaron a Holder la serotonina y dopamina y eso causa su depresión. En medio de la desesperación por la consecuencias de la fama, la madre acudió a un psiquiatra reconocido de Rosario para que Tomás pudiera salir de la situación. "Sufre una disociación de personalidad. Por un lado está Tomy, el verdadero, y por el otro el personaje Holder que debe sostener todo el tiempo para su trabajo", explicó.

Además, Gisela le prohibió a su hijo juntarse con personas de un rango etario mucho mayor al de él. El joven de 22 años frecuentaba salidas con hombres y mujeres de 45 años, la misma que la de su madre, y eso lo llevó por el mal camino. "Tiene que cambiar los hábitos, y juntarse con otra gente. Estaba con personas de 45 años y eso no me gusta. Esa es mi edad y yo no estoy con gente de 22 años", sentenció la mamá de Tomás Holder.