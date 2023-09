La tercera estrella mundialista de la selección argentina a nivel mayores cumple 9 meses. La final más emocionante de la historia de las Copas del Mundo fue notoriamente favorable para la Albiceleste, pero la reacción de Francia (y, sobre todo, de Kylian Mbappé), derivó en el 3-3, en el sufrimiento extra en el tiempo extra (con la tapada de Emiliano Martínez a Kolo Muani), y en los penales, que vieron victoriosos a los capitaneados por Lionel Messi, con otra actuación decisiva de Dibu.

Sin embargo, si hay una acción que ilustra el hito en Qatar, esa fue la jugada del segundo tanto que firmó Ángel Di María. Una obra de arte del contragolpe, de 12 segundos vibrantes y de precisión quirúrgica, que terminaron en el toque a la red del hoy futbolista del Benfica. En el medio, la cesión cristalina de Nahuel Molina y el lance de primera de Mac Allister para Lionel Messi, quien controló y abrió con el revés del botín, casi con desdén. El pase en profundidad, como una daga filosa, de Julián Álvarez, para un Alexis que no se quedó como espectador, se arrojó al vacío para la corrida frenética, y se desprendió la pelota en el momento justo, cuando lo pedía la jugada, para habilitar a Fideo, el de los gritos en las definiciones (recordar Juegos Olímpicos, Copa América), al que le esperaba el más importante de su colección.

En una jornada tan especial, se hizo viral un video de AFA Play que muestra aquella perla desde un ángulo nunca visto y con lapsos en cámara lenta para apreciar la técnica y justeza de los protagonistas. “Potrero”, tituló la cuenta en Twitter. La filmación, de un minuto y medio, comienza en el toque del hoy jugador del Liverpool y está tomada por cámaras que casi que simulan que el espectador es parte de la acción por la cercanía. Pone especial en la participación lujosa, de espaldas al epílogo de la secuencia, de la estrella del Inter Miami. Exhibe al detalle los gestos corporales del punta para el pase a la segunda intervención de Alexis. Y ubica en primer plano al pobre de Aurelien Tchouameni, quien es el que intenta llegar a rechazar, pero termina enredado en la red y como el rostro de la decepción. El hombre del Real Madrid, a la postre, fallaría un penal (lo pateó desviado) preso de los juegos mentales propuestos por el portero Martínez.

El video, como bonus track, cuenta con la cortina de “Simpatía por el Demonio”, icónica canción de los Rolling Stones. Una gran forma de recordar la gesta, tal como lo hicieron algunos de los héroes, como Nicolás Otamendi, quien subió una historia a su cuenta de Instagram en la que se lo ve besando el trofeo, con la leyenda “9 meses”.

Tan fuerte es el lazo de los argentinos con dicho gol que fue copiado en innumerables escenarios, desde la playa hasta la mismísima Torre Eiffel. Ocurrió hace tres semanas, cuando un grupo de fanáticos de la Albiceleste, de viaje por Europa, y uniformado con la casaca de la Selección, decidió recrear la jugada en el Parc du Champ de Mars... Aunque sin pelota.

“Fue todo improvisado. Estábamos tomando algo y dijimos ‘¿por qué no repetimos el gol de Di María’’. Lo practicamos, lo hicimos una vez y fue lo que salió. La jugada no es perfecta ni igual a la del Mundial. No fue premeditado, surgió. Y se viralizó”, explica la génesis Santiago Lezcano, uno de los participantes. La particularidad: los locales no se ofendieron por la escena. Todo lo contrario: “La gente se paró a vernos y no a insultar. Nos sorprendió la buena onda. Nos pidieron muchas fotos y gritaban por Messi”. A 9 meses de su nacimiento, continúa siendo un símbolo de la hazaña de La Scaloneta.