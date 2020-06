Adele prometió volver y lo hizo con fuerza. Cada vez que la cantante británica reaparece en las redes sociales genera una auténtica oleada de comentarios debido, sobre todo, a su radical cambio físico tras someterse a una estricta dieta que le ha hecho perder más de 45 kilos.

Después del revuelo que generó hace algunas semanas mostrando, en pleno confinamiento, su particular transformación con motivo de su 32 cumpleaños, la intérprete de Someone like you ha vuelto a hacer de las suyas enseñando el antes y el después de uno de sus looks más comentados.

Se trata del estilismo que lució hace cuatro años durante su concierto en directo en el Festival de Glastonbury. Para la ocasión, la cantante pisó el escenario con un diseño exclusivo de Chloé cosido a mano durante más de 200 horas ex profeso para el recital.

El diseño, en color negro con piedras y cristales bordados en el cuerpo, pretendía hacer un guiño a legendarias artistas que en su día dieron vida al afamado festival en los años 70 como Janis Joplin. Una pieza que, en su día le quedaba como un guante y que hoy, a juzgar por su aplaudida publicación, disfruta de una nueva vida.

Con el particular sentido del humor que la caracteriza, la estrella británica publicó las imágenes. Primero una de su actuación del 2016 y a continuación otras dos: una de ellas con el mismo vestido en su nueva silueta con un jocoso comentario: "Cinco sidras después".

Con más de cuatro millones de likes en menos de un día, la estrella de la canción ha vuelto a hacer las delicias de sus fans que no paran de clamar por un nuevo trabajo en el mercado. "Queremos una nueva canción" o "vuelve pronto" han sido en su mayoría los comentarios que se han sumado a la sorpresa por su espectacular cambio físico en menos de un año, más visible ahora si cabe con este particular "antes y después".

Fuente: El Sol