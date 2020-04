Adriana Salgueiro utilizó sus redes sociales para transmitir su indignación ante todas aquellas personas que no utilizan barbijo en medio de la pandemia, medida que rige de manera obligatoria en todo el país para ingresar a los locales comerciales y viajar en transportes públicos.

La actriz compartió un video donde se puede observar su enojo ante una situación que vivió en un banco. Ante la situación, decidió increpar a un señor por no utilizar su correspondiente barbijo.

"Les voy a decir una cosa: ¡Estoy enojadísima, enojadísima! Tuve que ir al banco, y digo: ¿Qué parte no entienden que hay que usar barbijo? ¿Qué parte no entienden que hay que tomar distancia?", expresó Salgueiro. nY agregó furiosa: "Si quieren enfermarse, jódanse, pero no traten de enfermar a los demás. De verdad se lo digo. A un señor le dije: ¿dónde está el barbijo?".

"Retando gente, ¿les parece? No de verdad, basta, no es joda esto chicos, pónganse las pilas", finalizó.