Cientos de padres de distintas partes del país están en alerta debido a la circulación de videos (en distintas plataformas) que aparentan tener contenido infantil como 'Baby Shark Dance' o tutoriales de juegos pero que esconden siniestros mensajes autolesivos correspondientes al viral Momo.

La profunda preocupación y desconcierto son compartidos en distintos grupos de padres, a la vez que se reenvían el material para tomar conciencia de la dimensión del problema: se trata -en principio- de dos videos que aparentan ser los clásicos contenidos infantiles que están alojados en plataformas como YouTube Kids.

El material comienza a reproducirse y las imágenes iniciales muestran a niños jugando y cantando. Sin embargo esas imágenes están editadas y en medio de la reproducción aparece 'Momo', con un explicativo en donde muestra cómo deben hacer los niños para lastimarse con objetos cortantes. Tras unos segundos de intervención, desaparece y el video original continúa reproduciéndose como si nada hubiera ocurrido.

Juan José Navío, uno de los padres que fue alertado ante esta situación, se mostró consternado por los riesgos a los que están expuestas las criaturas: "Como padre me aterra que mis hijos estén tan expuestos a estas cosas, cometemos el error de exponerlos a estas tecnologías desde muy temprana edad, pero es difícil evitarlo porque tenemos que convivir con esto. La solución supongo que no está en prohibir, si no en filtrar y decidir qué se ve o qué no: por ahí ver contenidos en Netflix y no en YouTube. Obvio siempre acompañando y con mucho diálogo con los niños".

Fuente: Los Andes