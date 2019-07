"¿Querés venir a mi casa a comer? Comemos lo que vos quieras", le escribió Lucía a un amigo por WhatsApp, y éste le respondió seco: "No. Estoy viendo el partido y ya comí". La joven compartió la captura en su cuenta de Twitter y escribió: "¿Alguien vio mi dignidad?". En poco tiempo, el mensaje explotó y generó una catara de capturas con chicos y chicas respondiendo con invitaciones fallidas.

El tuit, que acumula más de 77 mil likes y unos cinco mil retuits, generó una enorme indignación de usuarios que se enojaron con la respuesta del joven. "Que se creen para contestar asi???????", "Por qué tan cortante el flaco? Buscate a alguien que te diga "uh ya comí pero si querés, mientras cenas y yo termino de ver el partido, llevo algún postre que te guste"", "Lo honesto no le quita lo boludo... hay gente que es amable, hay gente que "trata" de ser amable y tenés de estos boludos... Sí la piba no le gusta o no le interesa no da lugar al menosprecio, que se yo, digo", fueron algunas de los mensajes que recibió.

Además de las respuestas "indignantes", varias chicas compartieron las invitaciones que fracasaron por WhatsApp.