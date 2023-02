El amor está en su mejor momento, Aries, buen momento para una cita importante. Para salir de la rutina y librarte de la ansiedad, Tauro, reúnete hoy con tus amigos. Haces demasiado caso de la gente, Géminis, tu pareja merece que le tengas más confianza. Si hay alguien que no consigues quitarte de la cabeza, Cáncer, intenta conseguir una cita y conocerle mejor. Asiste a cualquier encuentro o reunión, Leo, te será útil para tus aspiraciones profesionales. Has de pensar desde la tranquilidad, sin precipitarte, Virgo, tómate tu tiempo y reflexiona. Introdúcete en nuevos círculos sociales, Libra, quizá coincidas con tu alma gemela. Estás superando muchas barreras y prejuicios, Escorpio, esto te beneficiará sin duda. A quienes te rodean y se preocupan por ti, Sagitario, exprésales mejor tus sentimientos hacia ellos. Actúa a diario según tu criterio, Capricornio, ignora a que no buscan tu felicidad. Hoy algo te llevará a reflexionar sobre tus amigos, Acuario, detectarás en quien puedes confiar o no. Tómate tu tiempo para reflexionar, Piscis, también en las cuestiones menos importantes.

Aries

Te espera hoy una jornada muy productiva en el trabajo, Aries. Quizá te encarguen una tarea complicada pero que sabrás sacar adelante sin gran esfuerzo. Eso te valdrá el reconocimiento de tus superiores. Tu ego se sentirá satisfecho y con razón. Podrás liberarte de esta sensación de estancamiento que te preocupaba a diario últimamente. En este mismo terreno, una persona que conoces hace poco hoy puede proponerte que la ayudes a realizar un trabajo muy apropiado para tu talento. Puedes simultanearlo y ganar un dinerito extra, lo cual es fantástico. Para redondear el día, queda con tus “compis” de trabajo para dar una vuelta y quizá tomar algo a la salida. Es importante cultivar a diario las relaciones laborales. El amor también está en su mejor momento, Aries. Es buen día para una cita importante o para conocer a alguien muy especial. Consulta las compatibilidades de aries para saber con qué signos tienes mayor afinidad.

Tauro

Si hoy, Tauro, una amiga te propone salir de compras, a tomar algo o a reunirte con otros amigos, acepta porque puedes conocer a alguien muy especial y eso no pasa todos los días. Deja un poco de lado el trabajo por un día, además, seguro que lo tienes todo controlado. Sobre todo no dejes pasar esta oportunidad,porque a veces tu sentido de la responsabilidad te lleva a priorizar el trabajo sobre otros aspectos de tu vida que también son muy importantes.Salir de la rutina también te servirá para librarte de la ansiedad que te aqueja ahora a diario. Si puedes, complementa con un largo paseo. Te sentará genial. Si tienes un problema que necesitas resolver con urgencia, Tauro, hoy alguien muy cualificado te dará un muy buen consejo. Hazle caso y no te plantees si te dará resultado o no.

Géminis

Estás pasando por un momento un poco inexplicable, Géminis, como si esa luz que iluminaba tu existencia se hubiera eclipsado. Parece que tienes falta de confianza en ti misma a diario y estás con la autoestima un poco por los suelos. Has dejado de valorar tu talento quizá a raíz de un contratiempo sin importancia. Hoy intenta recuperar la seguridad y convéncete de que tienes capacidad de sobra para llevar a cabo cualquier tema que se te encomiende. Cambia el chip hoy mismo o te perjudicarás. Esta falta de confianza te afecta también a diario en el terreno sentimental. Escuchas demasiado a la gente, Géminis. Te hacen mella los rumores y los comentarios de personas que quieren destruir tu relación. Tu pareja merece más confianza, en especial si no has detectado o sospechado nada que te puede hacer creer que está mintiendo.

Cáncer

Te iría bien hoy que dispones de un poco de tranquilidad, Cáncer, procurar autoanalizarte y ver qué aspectos de tu personalidad, de tu vida y de tus circunstancias puedes mejorar a diario.Ahora que tu día a día tiene bastante equilibrio y no has de enfrentarte a problemas graves, aprovecha para hacer este fantástico ejercicio que todo el mundo tendría que practicar regularmente.Hoy, además, te puede llegar un dinerito con el que no contabas, quizá de un juego de azar o de una antigua deuda de la que ya no te acordabas. Te irá muy bien, sobre todo si has tenido roces con tu pareja por el tema económico. Si tienes el corazón libre todavía, Cáncer, pronto aparecerá alguien a quien a diario no te podrás quitar de la cabeza, signo inequívoco de que estás enamorando. Consigue una cita para conocerle mejor. Piensa que tu compatibilidad con todos los signos no es la misma. ¿Quiere saber cómo se lleva cáncer con otro cáncer o un cáncer y un virgo?

Leo

Si hoy, Leo, te levantas con ganas de volverte a la cama, haz un esfuerzo y anímate. Empiezas a estar hasta el moño de tu trabajo, porque no ves los frutos de tu esfuerzo y cada día que pasa te sientes más inmersa en la rutina de diario. Pero como buena Leo eres fuerte y esa fortaleza te lleva a luchar contra todo lo que se te venga encima. Resiste y vencerás. Si hoy te invitan a una reunión, asiste, podrás hacer buenos contactos que te ayudarán en tus aspiraciones profesionales. Estás muy cerca de conseguir la oportunidad que estás deseando a diario. No te desanimes y sigue adelante. Hoy el tema familiar estará un poco a la que salta. Puede que tengas una pequeña discusión con tu hermana o con alguien muy cercano. Quítale hierro al asunto, no es nada importante.

Virgo

Procura mantener hoy la calma y la serenidad, Virgo, sobre todo si en determinados momentos de la jornada te sientes hecha un lío sobre alguna situación que has de resolver, como suele ocurrirte a diario. Puede que sientas confusión sobre lo que debes hacer o lo que tienes que evitar.Estás intranquila porque sabes que tu forma de reaccionar ante las cosas que te pasan a veces no es la más adecuada. Precisamente por esto has de pensar desde la tranquilidad, no precipitarte, tómate tu tiempo y reflexiona. Hoy alguien te puede hacer confidente de un secreto, Virgo. No caigas en la tentación de contárselo a nadie, ni a tu pareja,porque acabaría siendo de dominio público. El amor ahora está en una etapa de estabilidad a diario. Y si eres un corazón libre y te gusta alguien, proponle una cita como amigos. Puede prosperar.

Libra

Hoy tu inspiración te ayudará a generar grandes proyectos, Libra. Si tienes un trabajo creativo será genial y también será muy positivo sea cual sea tu ocupación porque te facilitará las cosas. Y si quieres alimentar a diario esta fuente de inspiración que hoy tienes tan agudizada para que este nivel no baje, acude a lugares que te den una visión más amplia del mundo y la vida, como exposiciones, museos, ve al teatro, lee, muévete por la red… También necesitas abrirte a la gente, no te quedes a diario en los mismos círculos, Libra. Atrévete desde hoy mismo a conocer otras opciones, a hablar con gente de todo tipo, introducirte en otras culturas, conocer más ideas y formas de ver la vida. Podrías coincidir en esos lugares con tu alma gemela, que podría tener una procedencia lejana. Consulta cómo es cada signo como en el amor para adelantarte a sus movimientos.

Escorpio

Ya puedes ir preparando hoy tu versión más diplomática, Escorpio, porque en el trabajo te puedes encontrar con alguna situación incómoda que requerirá mucha mano izquierda. Quizá algún roce entre compañeros en el que si no controlas bien puedes verte involucrada sin comerlo ni beberlo. Si puedes evitarlo, hazlo. Más claro, hazte la loca y que resuelvan solos sus problemas. Ahora estás cambiando tu forma de pensar, estás superando a diario muchas barreras y prejuicios. Esto será muy bueno para ti en el futuro y te servirá para conocer gente con pensamientos muy diferentes. Hoy no hagas caso de ciertos rumores que podrían llegarte sobre tu relación o tu chico, Escorpio. Oigas lo que oigas mantén toda la confianza en la persona que tienes al lado. Hay gente que no soporta la felicidad ajena y les gusta malmeter en las parejas.

Sagitario

Aunque tú creas lo contrario, Sagitario, estás viviendo una etapa muy positiva. Tal vez tengas que enfrentarte a ciertos problemas a diario, pero no se trata de nada trascendente. Es la lucha del día a día a la que cualquiera tiene que enfrentarse. Valóralo y valora hoy en especial que tienes mucho cariño a tu alrededor. Sólo te falta expresar un poco más tus sentimientos a quienes te rodean y se preocupan por ti. Hoy precisamente puedes saber de alguien de este círculo que pasa por un problema económico. Llámale para echarle una mano o para aconsejarle. Aunque no puedas resolverle el problema, le ayudarás mucho simplemente con tus palabras. En el amor, no dejes que los pequeños roces inevitables en las parejas hagan mella en tu relación, Sagitario. Es normal entre personas que pasan muchas horas juntas a diario. Te quiere, no lo dudes.

Capricornio

Si las cosas no marchan a diario como desearías en el terreno laboral, Capricornio, piensa hoy que la solución está en tus manos. Escuchas demasiado a quienes te hacen críticas no precisamente constructivasy además te quedas hecha polvo. Esto te crea una inseguridad que no deberías tener en absoluto.Tienes la posibilidad de hacer grandes cosas en tu vida profesional, pero por esta cuestión tan tonta, estás como estancada. Lo peor es que tus superiores pueden notarlo. Hoy toma la decisión de actuar a diario únicamente según tu criterio. Cree más en ti misma y no escuches a los que no buscan tu felicidad, Capricornio. ¡Ignórales! A lo largo de la jornada puedes saber que una amiga íntima está hecha polvo por un problema sentimental. ¡Corre a su lado! Te necesita mucho y tú puedes levantarle el ánimo y ayudarla a superarlo.

Acuario

Te sorprenderás hoy muy agradablemente, Acuario, porque además de pasar una buena jornada en el trabajo hay alguien quiere ofrecerte un empleo muy a tu medida, algo que has deseado a diario, y puede que hoy mismo contacte contigo. Pero antes de aceptar tienes que valorar si el posible cambio realmente vale la pena. No le des una respuesta definitiva, pídele un poco de tiempo. De paso, concéntrate más en lo que haces, porque esta noticia podría causarte un cierto despiste, Acuario, y eso no te conviene. Hoy también ocurrirá algo que te hará reflexionar acerca de si sabes quiénes son tus verdaderos amigos, aquellos en los que puedes confiar a ciegas a diario. Y aprenderás que no todo el mundo es digno de tu confianza que hay ciertas cosas que pertenecen sólo a tu intimidad. Será para ti una lección muy provechosa.

Piscis

Tómate las cosas con más calma, Piscis, en especial cuando se trata de decisiones que pueden cambiarte la vida.Puede que hoy te vuelva la idea recurrente de buscar otro empleo, que hace un tiempo te asaltaba a diario. Está muy bien querer avanzar pero tómate un tiempo para pensarlo. No reacciones por impulso.Puedes buscar otras opciones pero sin perder lo que ahora tienes seguro. No es el momento de lanzarse al vacío. En el terreno sentimental, Piscis, si hace poco que estás saliendo con una persona, puedes atravesar una etapa de confusión. Tal vez te sientes agobiada y necesitas un poco más de espacio a diario. Es normal.No lo tomes como algo negativo ni pienses que no estás bien con esta persona. Simplemente es una reacción natural, quizá por miedo a dar un paso más. A partir de hoy ten más confianza.

