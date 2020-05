La modelo posó para unas fotos publicitarias. Tenía que aparecer con un hombre y tres niños, representando una familia. Ni se imaginó que esta imagen iba a arruinar su carrera. Porque la agencia de publicidad retocó las caras de los niños para hacerlos más feos.

Era un promocional de una clínica de cirugía estética, y el slogan junto a la postal era: “Lo único que te preocupará es cómo explicárselo a los niños”. Una propaganda de mal gusto, pero que a los efectos de hacer ver las cualidades del lugar sirvió.

Esto sucedió en Taiwán, donde la modelo Heidi Yeh fue engañada para hacer esa foto. Pero la historia no concluye allí: en las redes sociales, tomaron esa imagen e inventaron la historia de que el esposo la había demandado por no decirle que su belleza no era natural.

Se suponía que el modelo de la foto era su marido, quien había descubierto que su esposa se había hecho cirugías estéticas recién al ver que los tres hijos que habían tenido no heredaron sus rasgos delicados.

Cuando este meme se hizo viral, la chica salió a explicarlo en la cadena británica BBC: “Vi que la gente estaba haciendo circular la foto por internet en diferentes idiomas. Incluso los amigos de mi novio de esa época pensaron que era cierto y le preguntaban cosas sobre mí, era horrible”, aseguró la joven modelo. La clínica de cirugía plástica Simple Beauty había utilizado la foto en su página web, y gracias al retoque digital había modificado las caritas de los pequeños para que resultaran feos.

Yeh logró que la agencia y la clínica sacaran la foto de sus sitios web, pero la imagen ya estaba en todas las redes sociales con esta ridícula historia del marido engañado. La agencia taiwanesa J Walter Thompson, responsable del spot, se justificó: “Nadie controla internet… No podemos anticipar el grado de impacto que tendrá, cómo verá la foto la gente y qué harán con ella”, declaró, y hasta plantearon la posibilidad de demandar a la modelo por dañar su imagen pública.

La chica, que ya había sufrido la vergüenza pública de las bromas, también estaba indignada por los niños de la famosa foto. “No soporto mirarla… Esos niños aún no pueden usar las redes sociales, pero les afectará cuando crezcan”, aseguró.

Alejada de las pasarelas, Yeh ahora se dedica a cuidar a su hijo en su ciudad natal, en el condado de Nantou, y solo posa para las fotos promocionales de la tienda de su familia.