Britney Spears sorprendió a todos con una serie de fotos en las que se muestra a cara lavada y lejos de las luces y glam de los escenarios.

A través de las redes sociales, la cantante compartió las imágenes recién levantada con un fuerte mensaje.

"En los días en los que no me maquillan y acicalan para salir al escenario este es mi verdadero y poco glamoroso yo. ¡Encantada de conocerlos! A esto le llamo mi look mañanero de tomar café en casa. Lunes sin maquillaje, si no tienes en cuenta los restos de rímel bajo mi ojo derecho", escribió la cantante pop e impactó a todos.