Una vez más Cecilia Bolocco hizo enojar a sus seguidores en la redes sociales al hablar de gordura, tal como sucedió en noviembre pasado cuando se refirió a los talles grandes y luego debió salir a pedir disculpas.

En este caso puntual, hace unas horas durante un vivo de Instagram mientras la conductora chilena mostraba algunas de las prendas de su cápsula de ropa, volvió a tener comentarios que pueden entenderse como gordofóbicos.

“Mira que cosa más bella. Es larga porque si tú te la quieres poner, por ejemplo, anudada lo haces; si la quieres adentro del pantalón o suelta, también lo puedes hacer. Es múltiple uso”, comenzó mostrando la ex Miss Universo 1987.

Pero la frase que desató el enojo de muchos de los que la estaban mirando en ese momento, y luego no tardó en viralizarse, fue: “Otra cosa... me engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda, o no sé si es eso, estoy feliz”, lanzó como si nada.

Cecilia Bolocco: “Ah, y la otra cosa, es que engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda” �� pic.twitter.com/yTtFZxHIEG — Rodrigo Saavedra 1️⃣������‍♂️��️‍�� (@R_SaavedraM) March 30, 2023

Cecilia Bolocco lloró y pidió perdón por polémicos dichos sobre los talles grandes

Tras su casamiento en secreto con el magnate Pepo Daire a fines del año pasado, Cecilia Bolocco generó mucha polémica en Chile por un comentario sobre los talles grandes que le hizo una seguidora en cuanto a su marca de ropa.

En un vivo de Instagram, una usuaria le hizo una acotación sobre su marca de ropa y la respuesta de la conductora generó mucho repudio en la gente. “¿Necesitan más talla? Yo creo que lo que necesitan es comer menos, ya. Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan, tan grande no”, lanzó Bolocco con una sonrisa en la cara.

Y siguió: "Entraditas en carne es rico porque incluso a muchos hombres también les gusta, ¿no es cierto, mis preciosos hombres? Cuéntenles a las chicas que a muchos de ustedes les gustan las mujeres entradas en carne, confiésenlo. Pero XXL así tan, tan, tan grande, de repente no es sano, no es bueno”.