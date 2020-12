El cuerpo y las características estéticas que poseemos pueden indicar muchas cosas sobre la personalidad, y en este caso el cuello revela detalles que tal vez no conocías sobre tu persona.

La forma en la que uno se sienta puede revelar si es despreocupado o serio, tu pulgar puede indicar tus estados de ánimo más frecuentes, pero el cuello muestra tu verdadera personalidad.

Cuello Corto:

Las personas de cuello corto son, en la mayoría de los casos, muy cariñosas, leales y sinceras. Confían en sus amigos y esperan lo mimo de parte de ellos, tanto para bien como para mal. Suelen ser muy comprometidas con las relaciones a largo plazo y sin dudas serán los primeros en ayudar a la comunidad.

Pero el lado negativo de este tipo de personas es que al estar siempre presentes para los demás, puede ser que se quede con poco tiempo para ella. Por lo que se recomienda cuidarse un poco más así misma para conocerse mejor.

Cuello Medio:

Si eres de aquellos con un cuello medio seguramente seas una persona equilibrada. La paz y la armonía son esenciales en tu vida. En muchas ocasiones actúas como mediador en situaciones difíciles; incluso con tu pareja prefieres evitar los problemas.

Sabes decir que no ante situaciones estresantes, pero es muy fácil abrumarse ante muchos problemas. No siempre debés involucrarte en los problemas de los demás para solucionarlos.

Cuello Largo:

Las personas de cuello largo indican: “Puedo cuidar de mí mismo”. Suelen ser muy independientes y casi nunca recurre a otros para resolver sus problemas. No le gusta rodearse de muchas personas. No son de tener muchos amigos, pero los que pocos que tiene son muy buenos amigos. Espera tener libertad en la relación con su pareja y no ser mandado. A veces puede parecer antipático.

Muchas veces eres reservado y por eso muchas personas pueden verte como grosero. Si sos de cuello largo tenés que mejorar la expresión de tus sentimientos hacia otras personas y aprender a pedir ayuda.