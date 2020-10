Pasan los años y los actores crecen, por eso los fans de “E.T el extraterrestre” quieren ver cómo luce hoy el pequeño que la protagonizó.

Sin lugar a dudas, “E.T., el extraterrestre” fue una de las películas más recordadas e icónicas de la década del 80, de hecho, la increíble obra del renombrado director Steven Spielberg marcó a una generación entera.

“E.T., el extraterrestre” fue lanzada en 1982 y trataba sobre el encuentro cercano entre un nene de 10 años y un alienígena perdido, que derivó en una amistad sin igual.

A 38 años de su estreno, pasaron los años y los fans quieren ver cómo se encuentra el protagonista de la película llamado Elliot, interpretado por Henry Thomas, que marcó tendencia con su talento y su carisma.

Hoy con 49 años, el actor hizo una extensa carrera en Hollywood, con apariciones en “Fire in the Sky” (1993), “Legends of the Fall” (1994), “Gangs of New York” (2002) y “Dear Jhon” (2010), entre otras.

La mayoría de sus papeles fueron secundarios, por lo que su personaje en “E.T., el extraterrestre” fue el más importante y el que más lo marcó a tan corta edad. Además, Henry Thomas estuvo presente en la serie “The Haunting of Hill House” de Netflix y tuvo gran notoriedad. También trabajó en la serie “The Haunting of Bly Manor” y en las películas “Gerald’s Game” (2017) y “Doctor Sleep” (2019).

En el contexto de lo artístico, también participó en grupos musicales y en bandas sonoras de películas. Y hoy en día, forma parte del grupo “Farspeaker”, donde es vocalista y guitarrista.

