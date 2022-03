Dicen que mentir es un arte. Sin embargo, por mucho que una persona sepa fingir, siempre habrá pequeños detalles que le delatan. La astrología revela esos datos que te pueden dar indicios si te están mintiendo según su signo zodiacal, tal como lo explica el Horóscopo Negro.

¿Cómo saber si miente según su signo del zodiaco?

Aries

Aries queda al descubierto porque sus gestos lo delatan, sobre todo su risa nerviosa, que es un indicio de que algo está tramando. Sin embargo, es tan inteligente y hábil que sabe que cuándo necesita mentir es porque ya la relación no tiene vuelta atrás.

Tauro

Es un signo de pocas palabras y eso evita que los demás duden de lo que dice. Sin embargo, no es el mismo Tauro cuando miente, porque se vuelves más controlador y no permite que sus emociones salgan, para no quedar mal. Piensa demasiado antes de decir una mentira, porque no quiere cometer un error.

Géminis

Tu mente siempre va un paso adelante y eso te lleva a mentir de vez en cuando. A veces, no es que mienta, es que cambia de opinión muy rápido y eso le hace quedar como alguien que no es capaz de cumplir lo que promete. De todos modos, le da igual lo que la gente piense.

Cáncer

Es de los signos más honestos del zodiaco y no le gusta involucrarse en chismes. Lo suyo son las mentiras piadosas, jamás escondería la verdad si es sinónimo de dañar a alguien. Es de los que dicen que no pasa nada aunque por dentro ya no puedas más.

Leo

No le cuesta trabajo decir una que otra mentira, al contrario, le agregas un toque de drama. Le da igual si lo llaman actor, sabes que tienes la habilidad de persuadir. Sin embargo, para determinar si está siendo sincero basta con prestar atención a su empeño en que el otro crea que está diciendo la verdad.

Virgo

Cuando tiene que mentir es muy fácil descubrirlo, porque habla demasiado. Habitualmente no pierde el tiempo en convencer, pero si realmente lo necesita, para cumplir un objetivo, no se detendrá. A veces sus mentiras se hacen evidentes por tanta explicación.

Libra

No está en su naturaleza disfrazar las cosas, realmente se sientes incómodo y nervioso. Para descubrirlo solo hay que confrontarlo, se le nota en la mirada cuando y terminas escupiendo verdades.

Escorpio

La honestidad no es juego para Escorpio. Cuando intenta mentir es un rotundo fracaso, se pone a la defensiva, no le fluyen las palabras y su lado necio toma protagonismo. Ahí es cuando su carácter fuerte sale en defensa y se aleja.

Sagitario

Sus falsedades son tan dulces y simples, que rara vez se sienten. Las mentiras no le gustan, porque le hacen sentir como el niño travieso que se esconde después de hacer algo indebido. Es un ser valiente, capaz de enfrentar las consecuencias de sus actos con total madurez.

Capricornio

Es muy listo y rara vez se dan cuenta cuando mientes. Tan meticuloso que prácticamente planea lo que vas a decir con anticipación, sus mentiras no son simples, requieren trabajo exagerado para que ningún tipo de presión le haga decir lo contrario. Son tan exactas que hasta el mismo se las cree.

Acuario

Es experto en encontrarle el lado bueno a las cosas, incluso cuando se trata de justificar una mentira. Con frecuencia analiza la situación a fondo, no se deja llevar por sus emociones y es su parte lógica la que no debe mentir. De hecho, en algunas ocasiones te arrepientes.

Piscis

Los Piscis, o mienten con descaro o no pueden hacerlo. Todo depende de la situación en la que se encuentren, porque si es algo que altera sus emociones difícilmente mantendrá la calma. Pueden mantener la mentira por mucho tiempo, pero basta con que alguien les pregunte para que bajen la mirada y se delaten.