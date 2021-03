Durante los años que han durado las 12 temporadas de esta mítica serie, sus personajes nos han hecho reír, llorar y enamorarnos de la ciencia, incluso cuando no entendemos nada de lo que hablan sus protagonistas.

La serie que comenzó en 2007, es el tipo de entretenimiento que la audiencia necesita para relajarse y pasar un buen rato y es que sus personajes nos hacen olvidarnos de todo, pero ¿cómo son en la vida real y cómo han cambiado después de estos 12 años? ¡Te impactará saber que algunos de ellos no son ni siquiera científicos!

Jim Parsons Como Sheldon Cooper

El protagonista por excelencia y sin duda el personaje más emblemático de The Big Bang Theory. La serie no podría existir sin él y sin sus rarezas. Jim Parsons sabía desde pequeño que iba a ser actor y a fecha de hoy ha sido premia con un Emmy y un Globo de Oro por su magistral papel como Sheldon. Como curiosidad, Jim Parsons nunca ha visto Star Trek algo que para Sheldon Cooper podría ser motivo de no volver a dirigirle la palabra a alguien en toda su vida.

Mayim Bialik Como Amy Farrah Fowler

Mayim puede que sea la única que sabe de lo que habla en la serie, y es que esta aclamada actriz nominada a un Emmy, es también doctora en neurociencia en la vida real. La protagonista de la exitosa serie de los 90, Blossom, es además un cerebrito. Además Mayim es judía ortodoxa, lo que explica sus vestimentas tanto en la serie como en la Alfombra Roja, ha donado dinero al ejército israelí para la compra de chalecos antibalas y es vegana.

John Galecki Como Leonard Hofstadter

Puedes conocer a John tanto por su papel como el “friki” Leonard Hofstadter en Big Bang Theory o por su papel como David Healy en Roseanne. Este violonchelista de 42 años nos ha conquistado desde el primer momento por su marcada personalidad pero lo que no sabías de él es que nació en Bélgica, tiene orígenes sicilianos, irlandeses y polacos y es vegetariano. Además tuvo una relación sentimental secreta con Kaley Cuoco (Penny en la serie) fuera de las cámaras.

Kaley Cuoco Como Penny Hofstadter

Kaley no necesita presentaciones, junto a Sheldon se puede decir que Penny es la co-protagonista de la serie. Tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Inició su carrera a los 7 años haciendo anuncios de Barbie, apareció también en la última temporada de Embrujadas como una joven aprendiz de bruja. Cuoco además juega al tenis y baila hip hop, es vegetariana y defensora de los animales.

Simon Helberg Como Howard Wolowitz

Simon Helberg interpreta a Howard, el ingeniero y astronauta friki que tiene una madre sobreprotectora. Aparte de eso, Simon es músico, cantante y cómico y ha sido nominado a un Globo de Oro por su interpretación en la película Florence Foster Jenkins. Como anédota, parece ser que el personaje de Howard Wolowitz está basado en una persona rea y Simon estuvo a punto de rechazar el papel porque estaba cansado de interpretar siempre a frikis, menos mal que no lo hizo.

Kunal Nayyar Como Rajesh Koothrappali

Kunal Nayyar es un actor de origen inglés que más tarde se trasladó a los Estados Unidos, estudió Administración y más tarde Arte Dramático. Este actor y escritor ha triunfado por su carisma único y ha escrito varias obras que siguen representándose en la India como Cotton Candy, más tarde interpretó a Rajesh, un joven astrofísico indio que odia la comida de su país y no es capaz de hablar con mujeres a menos que beba alcohol.

Melissa Rauch Como Bernadette Wolowitz

Melissa Rauch es una actriz y comediante nacida en 1980 en Nueva Jersey. Estudió Arte Dramático y comenzó sus andaduras artísticas haciendo comedia en vivo por Nueva York. Su personaje en Big Bang Theory iba a ser puntual pero gustó tanto que la hicieron fija. Además también es actriz de doblaje y pone voz a personajes de dibujos animados y animación como Harley Quinn. Criada en una familia judía, esta actriz enamoró a los telespectadores con su voz chillona y su dulzura.