El hábito de comprar carne y verdura para congelarla en el freezer, y utilizarla cuando se necesite, es una costumbre que muchas personas no suelen tener, sobre todo por no contar con un congelador que tenga un buen tamaño. Además, muchas veces no queda espacio para darse el gustito de almacenar un poco de helado. En ese sentido, la acción de un hombre se hizo viral en Twitter al sorprender a su esposa, luego de que comprase uno de estos electrodomésticos y así poder guardar las carnes y verduras congeladas y también darse el gustito de almacenar un kilo de helado.

La esposa de este hombre, quien cuenta todo con respecto a su “extravagante marido” en las redes sociales, publicó el tuit viral, que ya alcanzó los ocho mil “me gusta” y logró cientos de comentarios a favor del accionar del hombre con el que se casó.

“Los que me leen y ya más o menos tienen un perfil armado de mi extravagante marido, sepan que la semana pasada compró un kilo de helado y yo me empu...cí porque no tenía lugar en el freezer y hoy apareció un tipo diciendo: ‘señora, traemos el freezer’. Compró un freezer”, exclamó la usuaria @Loplau en su cuenta de Twitter, donde también adjuntó una imagen del flamante congelador.

Los que me leen y ya más o menos tienen un perfil armado de mi extravagante marido, sepan que la semana pasada compró un kilo de helado y yo me emputecí porque no tenía lugar en el freezer y hoy apareció un tipo diciendo "señora, trarmos el freezer". COMPRÓ UN FREEZER. pic.twitter.com/H6QzlFUcBF — Loplau (@loplau) August 26, 2021

Además, la mujer contó, a modo de broma, el momento en que el correo la sorprendió al entregarle el freezer en la puerta de su casa: “No, acá no es. ¿Qué dirección tenés?", le había dicho ella al fletero, por lo que el hombre respondió con la dirección correspondiente. “Si, es acá, pero no compramos un freezer”, recriminó ella. “Está a nombre de ... Sí, es acá”, admitió finalmente la mujer.

Los usuarios de Twitter (que conocen las “extravagancias” de este hombre, ya que la propia mujer habitualmente cuenta los extraños accionares de su marido en esa red social) celebraron la actitud del marido de @Loplau y muchas mujeres afirmaron que desearían tener un esposo como el de ella.

Los comentarios que surgieron en Twitter

“Es el mejor marido del mundo”; “A veces quiero que tu marido sea mi marido”; “Jajajajajaja ¡Decime que te entra en algún lado porque te compra una casa nueva!”; "Tengo el mismo problema de tu marido, pero todavía no puedo decidir qué tamaño de freezer comprar. "Toda mi admiración para él”; “No sé de qué te quejás. El mío sacaría mis cosas para poner su helado. Él es primero", fueron algunos de los comentarios del hilo de Twitter.

Además, otro usuario le comentó a Loplau que le “interesa el criterio para guardar las cosas y también el etiquetado”, por lo que la usuaria del tuit original reveló porqué la sorprendió tanto el hecho de que su marido comprara un freezer: “Tengo el freezer científicamente organizado. Las semanas organizadas. Tuppers y bolsas para cada cosa. Etiquetados, vencimiento, todo. Llegó con ese tarro de helado y me volví loca. O sea, le grité ‘¡¡¡Cómo no me avisás!!!! ¿¿¿¿¿Qué descongelo ahora?????”.

Al parecer, no es la única compra extravagante que realizó este hombre, sino que hace un tiempo, la misma usuaria publicó en su cuenta de Twitter que le había pedido a su marido “una pizarra para anotar las cosas de los chicos” y su esposo le trajo un pizarrón de un considerable tamaño.