El amor llegará sin que lo busques, Aries, concéntrate en tu trabajo. Empieza a poner un poco de sal y pimienta a tu relación, Tauro, deja espacio para la fantasía. Los amores “secretos”, Géminis, tienen esta condición porque suele haber algo que ocultar. No te muestres tan fría con ese chico que te ronda, Cáncer, entre otras cosas porque no lo sientes. Posiblemente estás más ilusionada que enamorada, Leo, vive el momento pero no le idealices tanto. No abandones la esperanza, Virgo, lo que deseas está al llegar. Tu mejor amiga tiene un consejo para ti, Libra, te ayudará con tu problema sentimental. No temas mostrar tus sentimientos, Escorpio, has de tener más seguridad en ti misma. Alguien de tu entorno, Sagitario, daría lo que fuera por compartir contigo la vida. En el amor, Capricornio, siempre hay que ir avivando la brasa y no dejar que todo funcione por inercia. Los astros te aconsejan que te dejes querer, Acuario, quizá esa amistad especial se convierta pronto en amor. Puede haber muy buen rollo con ese chico que te ronda, Piscis, es alguien sincero.

Aries

Entras hoy en un período de claridad mental excepcional, Aries, y has de aprovecharlo para adquirir a diario nuevos conocimientos que darán un gran impulso a tu carrera profesional. Hoy es muy buen día para ti porque empiezas a escuchar a tus sentimientos y esto es siempre muy positivo. Si tu corazón te habla, atiéndele porque siempre te indica el camino adecuado para conseguir lo que quieres siendo feliz. Hoy verás que las respuestas a todas tus dudas y a todos tus problemas de diario, en realidad estaban en tu propio interior. Si eres de las Aries que espera ver aparecer un nuevo amor en el horizonte, no te preocupes. De momento concéntrate en tu trabajo, porque es lo que ahora te dará más satisfacciones. El amor llegará sin que lo busques, no te costará ningún esfuerzo.

Tauro

Estás pensando hoy que necesitas con urgencia realizar cambios en tu estilo de vida, Tauro. Has de incorporar el ejercicio en tus hábitos de diario y hacerlo muy en serio, como cualquier otra obligación. También has de mejorar tu sistema de alimentación. Te va en ello no sólo la parte física sino también la salud y la energía. En el aspecto sentimental has de empezar a poner desde hoy mismo un poco de sal y pimienta a tu relación de pareja, dar más rienda suelta a la fantasía y la pasión. Quizá tu chico ya se está esforzando en ello pero no encuentra bastante cancha. No dejes que él haga todo el trabajo, Tauro, pon también de tu parte a diario. El amor no tiene límites y para que esta relación sea sólida, tienes que llevarlo todo mucho más allá.

Géminis

Aleja hoy todos los complejos que inexplicablemente te han invadido a diario desde hace un tiempo, Géminis. Has de empezar desde hoy mismo a creer en lo que vales, en los talentos que posees. A lo largo de la jornada se presentará un problema que se resolverá gracias a tus habilidades. Si tú estás convencida de lo que eres profesionalmente, los demás también lo verán así. Tu vida profesional y su avance están en juego ahora, pero tienes todas las papeletas para que te toque ese premio, ese reconocimiento que estás esperando a diario. Si hoy recibes una propuesta de alguien para un encuentro a escondidas, Géminis, recuerda que puede ser muy emocionante pero que estas situaciones o se deben a que no quiere que le vean contigo o a que esa persona tiene otro compromiso. Piénsalo antes de aceptar.

Cáncer

Hoy es un día perfecto para una cita, que puede convertirse en un encuentro romántico y fructífero, Cáncer. Si habías tenido una experiencia desagradable en el pasado, es un buen momento para volver a amar. Acércate a la persona que te atrae en estos momentos, no te muestres tan fría y ajena, entre otras cosas porque no lo sientes. Ponle un mensajito y queda para tomar algo. Sobre todo muévete, toma la iniciativa, no te quedes esperando a diario y mirando a esa persona desde lejos. Si estás empezando a salir con alguien, queda para ir a dar un vuelta después del trabajo o invítale a tomar algo en tu casa. No dejes que se te escape la oportunidad de conocerle más, Cáncer, es probable que se trate de la persona que andas buscando a diario desde hace tiempo.

Leo

Estás hoy un poco apalancada, Leo. Necesitas moverte y poner a diario más emociones en tu vida. Te iría bien conocer nueva gente, ver cosas nuevas, otros mundos, otras culturas, otras expresiones artísticas. No hace falta que viajes, si vives en una ciudad grande lo tienes al alcance de la mano. Ampliar tus perspectivas de este modo te ayudará tanto en tu relación social como en tu trabajo porque te aportará una dosis extra de creatividad. Haz también más deporte, en este ambiente puedes hacer amistades muy interesantes. Si ahora estás empezando a salir a diario con alguien, procura no ser demasiado intensa, Leo. Pon un poco de distancia y comprueba si le echas de menos. Probablemente estés más ilusionada que enamorada, o sientas simplemente atracción física. Vive el momento pero no le idealices tanto.

Virgo

Últimamente, Virgo, tienes tendencia a querer resultados al instante en cualquier cosa que haces. Estás hoy bastante impaciente pero has de hacerte a la idea de que todo lo bueno se hace esperar y que a diario has tener paciencia para esperar a que llegue lo que tanto deseas. Es posible que el tema económico influya, porque necesitas que llegue ya más dinerito a tus bolsillos. Aún así, ajústate hoy el cinturón y mantén la calma. No abandones la esperanza de que lo que quieres está al llegar. Ten confianza en el camino que has elegido, Virgo, y en cómo has hecho las cosas a diario. Hoy tendrás una gran oportunidad de brillar en el trabajo, aprovéchala. En el amor, si todavía no te han dado un “sí” rotundo, espera también un poco más y mientras saborea estos emocionantes momentos.

Libra

Está necesitando de forma urgente una conexión con tu YO interior, Libra. A veces necesitamos estar con nosotros mismos y eso es exactamente lo que puede ocurrirte hoy. Apaga el móvil y vete a un lugar donde te puedas concentrar, meditar, reflexionar, aunque sea por un ratito. Te está haciendo mucha falta hacer esta introspección. Analiza esto que te ha pasado recientemente, sobre todo si es un asunto sentimental. Pero procura de que darle vueltas a diario a cualquier tema no sea una tendencia, o que se repita con frecuencia porque te puede crear un hábito diario que no te beneficiaría en nada, Libra. Piénsalo hoy, dedícale tiempo, saca conclusiones y da ya el asunto por zanjado. Soluciona los temas pendientes y avanza. Si los asuntos del corazón te tienen preocupada, habla con tu mejor amiga. Tiene un consejo para ti.

Escorpio

Hoy te va a alegrar el día una noticia referente al dinerito, Escorpio. Puede que te salden una antigua deuda, que tengas suerte en un juego de azar o que alguien que te quiere te haga un regalo. Date algún capricho y guarda el resto, no lo derroches ni lo gastes porque sí, puede que a diario te haga falta. Si hoy una persona cercana te llama porque está pasando un momento difícil, no la dejes sentir sola. Hoy por ti y mañana por mí. Te sentirás mejor si la escuchas y le das tu apoyo. En el terreno sentimental, Escorpio puedes encontrarte con cierto miedo a mostrar tus sentimientos a un amor que está entrando en tu vida. Has de tener a diario más seguridad en ti misma y en tu elección. Procura que sea hoy mismo o pasará de largo.

Sagitario

Si hoy, Sagitario, te ves invadida por ese espíritu rebelde, que aparece en ti a diario y al que siempre haces caso omiso, escucha a tu voz interior. Estás necesitando poner un poco de aventura en tu vida. Por eso, si hoy, por ejemplo, te sale un plan de esos delirantes para después del trabajo, acepta y vive la vida. No te lo pienses dos veces, si tienes otras cosas que hacer, pueden esperar seguro. Mañana mismo puedes recuperar lo que te haya quedado atrasado hoy. Hay alguien en tu entorno cercano que te ve tal como eres en realidad, aprecia todas tus cualidades y daría lo que fuera por compartir contigo la vida, Sagitario. Todavía no te has dado cuenta de sus sentimientos pero se trata de alguien con quien simpatizas y a quien ves casi a diario. Si tienes dudas de cuál es tu estado sentimental, comprueba cómo es tu signo en el amor.

Capricornio

Te espera un buen día, Capricornio, después de pasar por un bajón anímico que te tenía un poco alejada de todo, incluso de tus amigas. Hoy has empezado a ver la vida de una forma más positiva y alegre. Haz lo posible por mantener esta actitud a diario porque te ayudará a trabajar con más ánimo y te hará ver las obligaciones como algo necesario e incluso agradable. Ahora estás en un momento de nuevo comienzo. Proponte mantener tus objetivos y tus ideas para alcanzar tus sueños sin que nada interfiera en ello, Capricornio. En el amor, hoy no lo des todo por sentado, ni estés tan segura de que tienes a tu chico totalmente colgado de ti. Siempre hay que ir avivando la brasa y no descuidarse ni un minuto, mucho menos dejar que todo funcione por inercia.

Acuario

Te puede estar esperando una gran oportunidad profesional, Acuario, si respondes hoy adecuadamente a una situación que se producirá en el ámbito laboral. Es lo que tus superiores esperan de ti. Si conoces bien a quienes integran tu grupo a diario, no tendrás ningún problema pero es mejor que prestes atención a la forma de trabajar de otras personas. Quizá tengas algo que aprender. Hoy puede visitarte una persona que lleva tiempo pensando en ti. Tal vez te sorprenda saber de quien se trata pero los astros te aconsejan que te dejes querer y que sepas apreciar lo que esta persona está haciendo por ti a diario, Acuario. A veces, los amores nacen calmados, bajo una falsa apariencia de amistad muy especial. De hecho son de los más duraderos. Por si acaso, procura desde hoy mismo mantener esta amistad.

Piscis

Estás en un momento profesional al que puedes sacarle mucho provecho, Piscis. Hoy te llegarán buenas noticias en el trabajo como consecuencia del esfuerzo personal que le has dedicado a diario durante mucho tiempo. Tu gente más querida recibirá con orgullo esta información y tú también debes sentirte muy satisfecha y no reaccionar con falsa modestia. Los demás confían en ti y saben que puedes tomar buenas decisiones, Piscis. Tú también deberías convencerte de ello. En el amor, hoy ya no receles tanto de una persona que se está acercando a ti. Déjate querer y no le pidas dentro de nada que haga las cosas a tu manera.Él tiene su propia forma de ser. Es posible que a diario te cubra de regalos y sea muy atento contigo. Es sincero y puede haber muy buen rollo. En el amor te va bien, comprueba cómo será tu horóscopo anual para no encontrarte con ninguna sorpresa.