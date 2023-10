A la hora de conocer a alguien más debemos saber cómo son y cómo se relacionan con su entorno, sobre todo en temas amorosos, ya que la intensidad al momento de mostrar sus sentimientos varía entre cada signo, pero para uno de ellos no es fundamental ser cariñoso ni externar lo que siente por la otra persona.

Aunque este signo sí siente amor, su interacción con la otra persona no es la mejor pues son más secos que un limón de taquería. Así que si estás considerando entablar una relación con alguien de este signo, podrías llevarte una gran decepción.

¿Qué signo es el menos cariñoso de todos?

De todos los signos del zodiaco, Acuario es el más frío y menos cariñosos, ya que son individualistas y solitarios, esto se hace más notorio con las muestras de amor que tienen con su pareja (nulas).

Eso no quiere decir que los de este signo sean de piedra o no se enamoren, sí lo hacen; sin embargo, no son muy demostrativos ni cariñosos, lo que a la larga podría convertirse en un problema para sus parejas.

No esperes un detalle hecho a mano o muestras de cariño de parte de un Acuario. Esto no significa que no puedan cambiar su forma de ser, aunque sinceramente tomará tiempo y puede ser que en el lapso la otra persona pierda el interés.

¿Por qué una persona no es cariñosa?

Se puede deber a muchos factores, pero desde el punto de vista psicológico, las personas desarrollan actitudes basándose en su infancia o forma de ser de sus padres o personas que cuidaron de ellos durante esta etapa.