El desafío visual consiste precisamente en determinar,a a tu entender, cuál de las dos mujeres es la mamá del bebé. Tu respuesta indica ciertos rasgos de tu temperamento, y la forma en que enfrentas la vida.

Si elegiste la de la derecha, te equivocaste. Pero esto no es malo, de hecho el 70% de la gente responde así. Solamente indica el tipo de persona que eres: esta mujer tiene un porte serio y maternal, lo que indica que eres cariñoso.

También te destacas por la creatividad e imaginación, y estás conectado con tus emociones. Además, eres responsable, y tienes mucho tacto con la gente que te rodea: te expresas con corrección y respeto.

Si elegiste la de la izquierda, felicitaciones: acertaste. Pero esto no es una competencia: sólo demuestra que eres muy tenaz en tus objetivos, y no descansas hasta lograrlos. No bajas los brazos al primer obstáculo que se presenta, y mantienes el ánimo a pesar de las derrotas.

Siempre encuentras el lado positivo de las cosas, pero no eres impulsivo, sino que evalúas la situación antes de actuar. Eres confiable y analizas lo que dices para no equivocarte.