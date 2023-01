El zodíaco, está dicho, revela muchos rasgos de la personalidad que parecen ocultos. Virtudes y defectos. Limitaciones y rasgos potenciales, tanto en los vínculos personales y amorosos como en el ámbito laboral. Incluso en materia de sexo, haber nacido bajo uno u otro signo puede llegar a marcar una gran diferencia. Sí, algunos “levantan más temperatura” que otros.

Esos signos más sexuales rigen a personas que, aunque tengan otras cosas en la cabeza, le dan a cada encuentro íntimo una importancia que los destaca de los demás. Aquí te contamos cuáles son los signos más candentes del zodíaco.

* Escorpio

Para los nacidos bajo este signo, el sexo no solo brinda placer sino también seguridad, refugio, perspectivas, motivaciones, autoestima, alegría y afecto. En definitiva, la vida sin sexo les resulta inconcebible. No pueden, literalmente, vivir sin él. Como su energía vital la obtienen de encuentros apasionados, si estos no forman parte de su existencia pensarán a cada momento en cómo, cuándo, dónde y con quién conseguirlos.

* Aries

Como detestan la rutina, a los Aries, en el sexo, les gusta innovar y experimentar cosas nuevas. Cuando se entregan a la pasión, es como si su vida dependiera de ella. Y es esa potencia candente la que los vuelve irresistibles. Para Aries, “ese” siempre será el mejor momento para vivir una experiencia sexual inolvidable, porque su predisposición para el encuentro íntimo es lo que los distingue del resto.

* Tauro

En el sexo, los taurinos desbordan de energía. Si bien se toman su tiempo para embarcarse en la conquista, una vez que arrancan, no pueden parar. No necesariamente relacionan el amor con el sexo, pero, si en un encuentro casual detectan su complemento, se “entregarán” con su alma entera. Les gusta experimentar con esencias, perfumes, jacuzzi, alimentos, cine y música para poder crear un “ambiente sexual” distinto que crezca en muchos aspectos, antes de volverse un acto monótono.

* Sagitario

Los sagitarianos tienen el deseo siempre a flor de piel. Mientras el sexo parezca una aventura, todo va a estar bien. Sin embargo, si se intenta amarrarlos desaparecerán como por arte de magia. Son y serán los seres más candentes y disponibles para cumplir fantasías al aire libre o con cuotas atractivas de riesgo y adrenalina. Suelen desaparecer y aparecer una y otra vez como si nada, y esos reencuentros suelen ser muy intensos.

Signos más candentes. Encuentros placenteros y explosivos. Fantasías que se satisfacen en la intimidad. /Foto: Archivo Clarín.

* Libra

En el sexo, el romanticismo, la dulzura, la ternura y la sensibilidad son sus cartas de presentación. Los de Libra abrazarán, ofrecerán su hombro para que el otro pueda llorar y, justo cuando su blanco esté débil, lo “atacarán” haciendo que el encuentro sea placentero y explosivo.

* Capricornio

Las personas de capricornio nunca dejarán de sorprender en la cama, ya que en cada encuentro tendrán predisposición para satisfacer las fantasías de su pareja. Lo real: logran un nivel de intensidad y excitación que muchos envidian. Además, cuando entran en confianza llegan a ser de los más apasionados y ardientes en la intimidad.

* Leo

Para Leo, el sexo es diversión, aventura y un momento ideal para sacar a la luz su lado más excéntrico y desinhibido. Por eso se entregan con pasión y desenfreno. Son muy creativos y no tienen miedo de mostrarlo en la cama, donde llevan a cabo tus fantasías más íntimas. Mientras más lujoso y exquisito sea el ambiente creado, más a gusto se sentirán. Tienen fanatismo por las acciones “preliminares”.

Fuente: Clarín