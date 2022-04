Para algunos la comida ocupa un lugar preponderante en sus vidas y así como la parrilla nacional "Don Julio" quedó segunda entre las mejores del mundo, según el ranking de Worldbeststeaks.com existen otros conteos globales que "ordenan" a los restaurantes sin importar el rubro de la gastronomía al que estén abocados. Por ejemplo, en el foro "The World's 50 Best Restaurants" está primero el danés "Noma", que es el principal de la cocina nórdica.

Detrás de este sitio están el chef René Redzepi y su equipo con propuestas que revolucionaron la gastronomía, no solo de Dinamarca sino también en el resto del mundo. De hecho, conseguir una reserva en ese restaurante puede llevar un largo tiempo debido a la popularidad y renombre que tenía aún antes de aparecer primero en el conteo de "The World's 50 Best Restaurants".

Cabe destacar que una vez en la mesa, los comensales pueden degustar menúes distintos dependiendo las épocas del año. El "Game & Forest Season" (carne de caza, ingredientes del bosque) se ofrece desde el 23 de septiembre hasta el 18 de diciembre por 4.600 coronas danesas por persona, unos $ 131.385, mientras que el de "Ocean Season" (temporada de frutos del mar) está a 4.700 coronas danesas, es decir, $ 134.243 cada comensal.

Después de una comida con ingredientes nobles de la gastronomía danesa y del mundo (en la actualidad funciona en el local un laboratorio de fermentaciones como el miso o el koji) llega la hora de la cuenta, y para el bolsillo en pesos puede resultar un poco apabullante.

Noma recibió el galardón de "mejor restaurante del mundo" en 2010, 2011, 2012 y 2014, pero cerró sus puertas en 2016. Pasarían dos años hasta que resurgiera en su locación actual, que solía ser un sitio para aves en la isla Refshalevej de Copenhague, la capital de Dinamarca.