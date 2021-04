Nota de La Nación

100 argentinos dicen, el ciclo que conduce Darío Barassi por la pantalla de eltrece, logró convertirse en uno de los programas de entretenimiento más vistos de las tardes televisivas. Esto se debe, en gran medida, a las explosivas reacciones del conductor en sus intercambios con los participantes y la producción.

Ya sea presentando a los concursantes, hablando con ellos o respondiendo a las ocurrencias de algunos mientras juegan, Barassi logra hacer reír no solo a los presentes en el estudio sino también a los espectadores del otro lado de la pantalla, que vuelvan su entusiasmo en las redes sociales.

En esta oportunidad, fue su actitud ante la respuesta de una participante lo que causó una gran sorpresa. En la instancia final de la competencia, después de que cada familia se desempeñe en los distintos juegos, el equipo ganador debe atravesar una prueba final donde se determina cuánta plata se lleva como premio. Mientras Barassi lee las consignas, los concursantes tienen un límite de tiempo para tratar de dar la mayor cantidad de respuestas correctas.

Que una joven diga que Colón era argentino en el programa de Darío Barassi es para reirse, para horrorizarnos tenemos a los que dicen: El Estado te salva o Fueron 30.000. pic.twitter.com/Lrjt7Mg52J — Adrián Farina (@FarinaAdrian) April 9, 2021

Esta vez, fue el turno de Giselle de enfrentarse al reloj. “Sin decir San Martín: un prócer argentino que tiene su estatua”, le indicó el conductor. Pese a que su primera respuesta fue Belgrano, ya había sido dada por un participante anterior, por lo que tuvo que arriesgar otra.

Nerviosa, Giselle dijo lo primero que se le vino a la mente: “Colón”. Entre risas, Barassi continuó con el juego. Una vez completado, no obstante, no pudo evitar hacer una pregunta más: “¿Dónde nació Colón? ¿En qué provincia de acá?”.

“Es una obviedad, ¿en qué provincia de Argentina nació Colón?”, insistió. “Ay, chicos, no sé. ¿Buenos Aires?”, contestó Giselle. Ante su contestación, Barassi se la dio por bien respondida mientras se reía. “Seguro la sabía pero las cámaras y todo...”, sostuvo la participante. Unos segundos después, el conductor no pudo contenerse: “¿Cómo vas a decir que Colón es Argentino? No existía Argentina cuando este tipo andaba descubriendo las indias. ¡¿Qué te pasa?!”, la acusó, rematando su actuación.