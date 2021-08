Desde que comenzó 100 argentinos dicen hasta hoy, Darío Barassi se siente cada vez más cómodo frente a la pantalla al punto de que a veces se olvida de las preguntas y del juego y aprovecha para contar intimidades o sus deseos. Así fue como expresó al aire sus ganas de ir a aprender pole dance, popularmente conocido como “baile del caño”.

Todo fue a partir de la pregunta: “Le pedimos a 100 argentinos que nombraran a una jurado del Bailando que también fue participante”. De inmediato uno de los participantes respondió: “Pampita”.Olvidando que se trataba de un juego, el conductor comenzó a comentar: “¿Vieron el caño de Pampita? ¿Chicos es joda?”. Mientras se escuchaba detrás de cámara a Luli, productora del programa acotar: “Diosa, divina”. Fue entonces que el también actor propuso: “Quiero hacer pole dance, ¿resiste o hay que poner límite de peso?”.

“Hay que poner una buena columna”, agregó la productora y con cara de enojado el anfitrión del ciclo le respondió: “Sí. No te hagas la viva. Maldita”. Luego pidió a los asistentes: “¿Me googleas si el pole dance tiene límite de peso? Quiero saber ahora así me saco la duda y si hay alguna academia que acepte canje me escriba”.

Por supuesto que Carolina Ardhoain era una de las respuestas del panel, era la número uno. Así, el juego continuó su curso y entre las famosas jurados que habían sido participantes del Bailando estaban también Jimena Barón, Carmen Barbieri, Moria Casán, Flor Peña y Laurita Fernández.