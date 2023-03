“En una tierra muy lejana dos potencias se enfrentaron por la tercera estrella en la batalla más épica jamás vista. La joven promesa (Kylian Mbappé) vs. The GOAT (Lionel Messi). Uno luchó por el sueño de millones, el otro por quedarse con el trono. En la historia de superación más impactante de todos los tiempos”. Así arranca la voz en off que acompaña al video que publicó la Asociación del Fútbol Argentino para presentar una especie de tráiler de película hollywoodense con lo que aconteció hace tres meses en el Mundial de Qatar.

Con imágenes espectaculares de lo que fue la proeza del equipo de Lionel Scaloni en Doha, el spot se mimetizó con las mejores presentaciones de las películas norteamericanas. A Messi se lo oye decir: “Yo quiero ganar algo con la Selección, estuve muy cerquita y yo lo voy a seguir intentando”.

No dejaron afuera el ingenio popular que originó una de las canciones de cancha que quedará marcada a fuego por la eternidad: “De los creadores de ‘Muchachos’. Dirigida por Scaloni. Protagonizada por Lionel Messi. Con Emiliano Martínez como ‘El Dibu’, Ángel Di María como ‘Fideo’. Rodrigo De Paul como ‘Mi Motorcito’ y un elenco estelar. Ganadora de cuatro premios The Best. Récord mundial de espectadores. No apta para cardíacos. La película que más veces vas a ver en tu vida, por suerte, no es una película”.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, comentó sobre el video publicado en las redes por la AFA: “Por suerte no es una película”. Sobre el final del clip, se anunciaron los nuevos objetivos que tendrá la Albiceleste a corto, mediano y largo plazo: “A tres meses de la gloria eterna, la Scaloneta continúa. Amistosos contra Panamá y Curazao. Eliminatorias 2026. Copa América 2024. Ni Hollywood se atrevió a tanto”.

Con el acuerdo entre el Chiqui y Scaloni por la continuidad del entrenador de cara al próximo ciclo camino a la Copa Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, ahora en el búnker nacional renovaron las expectativas y van por nuevos objetivos. El deseo es revalidar la gloria máxima conseguida en Medio Oriente, de la mano del capitán Lionel Andrés Messi, que ya avisó que seguirá un tiempo más vistiendo la camiseta celeste y blanca.

“Cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva. Seguimos afianzando el proyecto de selecciones nacionales, junto a Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo”, fue lo que expresó el mandatario de la casa madre del fútbol argentino para celebrar la renovación del DT. Entre otras frases que dijo después de alzar la Copa del Mundo, el oriundo de Pujato mencionó: “La verdad que estoy en un lugar soñado para cualquier argentino. Es un lugar increíble después de haber ganado el Mundial. Es evidente que es un lugar en el que cualquiera quiere estar y estoy encantado”.

El padre de la criatura tomó las riendas del seleccionado argentino luego de la frustración que quedó por la eliminación contra los franceses en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Scaloni fue interino, pero rápidamente lo ratificaron como DT y desandó un camino triunfal que incluyó un tercer puesto en la Copa América 2019, el título de Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar, además de una racha histórica de 36 partidos sin perder.

Los primeros compromisos tras la conquista mundial para Argentina serán el próximo jueves 23 de marzo (frente a Panamá, en cancha de River) y el martes 28/3 en Santiago del Estero (contra Curazao, en el estadio Madre de Ciudades). Allí Scaloni dispondrá de todos los futbolistas que integraron la nómina de 26 mundialistas con la excepción del Papu Gómez, quien continuará recuperándose de una lesión en Sevilla.