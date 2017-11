Una simple imagen publicada en Twitter generó que cientos de usuarios se agarraran la cabeza. No, no era un meme divertido ni una foto escandalosa de una estrella de Hollywood. Sino que se trató de un nuevo desafío lógico, que invita a los curiosos a pensar un rato.

El planteo es bastante sencillo: hay que adivinar cuál de las tazas que aparecen en la foto se llenará primero con café. La carrera empieza en un recipiente que no está enumerado y seguirá su curso por varios túneles hasta llegar al resto. ¿Te animas a resolverlo?

Aunque parezca algo fácil, en Internet se armó un lindo revuelo porque las respuestas no coincidieron. Es que algunos jugadores insistieron en que todas las tazas se iban a llenar al mismo tiempo. Mientras otros armaronuna lista de orden que no se asemeja con la respuesta. Hasta el usuario que subió el problema, animó a todos a"mirar más de cerca" y no dejarse llevar por las primeras impresiones.

Si te volviste loco y seguís tratando de descifrar el misterio, te vamos a dar la solución. Según el creador de este desafío, la respuesta correcta es la taza número 5. ¿El motivo? Porque si nos fijamos bien, el resto de los túneles está bloqueado y sólo ese está libre para que circule el café. Un detalle que seguro varios pasaron por alto al no ver la imagen con atención.