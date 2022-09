Echa el freno, Aries, libérate de algunos de los temas que tienes entre manos. No veas fantasmas donde no los hay, Tauro, vuestra relación tiene futuro. El amor siempre es algo positivo, Géminis, y resulta compatible con todas las obligaciones. Cuando cuentes a alguien un secreto, Cáncer, asegúrate de pedir discreción. Si estás empezando a salir con alguien, Leo, no te muestres demasiado intensa o le asustarás. Hoy es un día muy bien aspectado para decir las verdades, Virgo, podrás quitarte un peso de encima. Cambia de actitud, Libra, si piensas en negativo frustrarás muchos planes de todo tipo. No te angusties por tu futuro sentimental, Escorpio, hay amor para rato. No pongas en el centro de tu Universo a esa persona especial, Sagitario, te irá mejor si no le prestas tanta atención. Reparte mejor tu tiempo, Capricornio, busca espacio para encontrarte con quienes te echan de menos. Necesitas pasar más tiempo a solas con tu chico, Acuario, vuestra relación funciona muy bien. Si tienes ahora el corazón libre, Piscis, disfruta de las numerosas ventajas de esta situación.

Aries

Te has extralimitado asumiendo responsabilidades, Aries, y lo que has conseguido es acumular un montón de estrés para poder cumplir con todo a diario. Lo has conseguido pero tal vez estás pagando un precio demasiado alto. El mayor problema es que no te das cuenta de ello. Echa hoy el freno y libérate de algunos temas de los que tienes entre manos. Déjalos para más adelante porque ahora lo importante es que puedas relajarte y descansar un poco. Quizá esa clase de inglés se te hace demasiado pesada. Prioriza lo verdaderamente importante y haz un parón por un tiempo de lo demás. Todo esto también te quita tiempo para estar con la persona que te interesa, Aries. Si no le prestas más atención a diario no tardarás en detectar señales de alejamiento por su parte. Interésate hoy por sus asuntos.

Tauro

Estás absorta en tus cosas, Tauro, y te olvidas a diario de las personas que tienes a tu alrededor. Esto te ocurre no sólo con tu pareja, sino también con tus amigos. Hoy se te puede presentar la ocasión que esperabas desde hace tiempo. Podrían elegirte para liderar un proyecto o para hablar en una presentación. No te dejes vencer por el nerviosismo porque lo harás bien, tienes la capacidad y el talento necesario. Sólo necesitas echarle un poco de valor, Tauro. También deberías dedicar algún tiempo a la familia a diario, si no puedes visitarles, un mensaje será suficiente, aunque en el día de hoy te iría muy bien verles porque es posible que tengan algo que decirte que resultará de gran interés para ti. El amor ahora está estable, no veas fantasmas donde no los hay.

Géminis

Te estás equivocando, Géminis, si piensas que el amor no es compatible con el trabajo, que primero has de situarte y luego pensar en el tema sentimental. Has de cambiar hoy esta forma de pensar que te afecta a diario. Cuando existe amor verdadero esta sensación de plenitud te ayuda en los demás ámbitos de tu vida. El amor siempre es algo positivo y por supuesto que se puede compaginar a diario con el trabajo, los estudios y con todas las obligaciones del mundo. Otra cosa es si se trata de una aventura pasional, que tampoco está mal, pero sí que ya plantea más dudas sobre si primero es la pasión y después la obligación. Aún así, a partir de hoy intenta reservar un espacio para los buenos momentos, luchadora Géminis, no todo ha de ser trabajo, te resultaría frustrante.

Cáncer

Si hoy, Cáncer, una amiga cercana en la que tienes depositada tu confianza a diario, mete la pata y sin querer se va de la lengua con un tema que te incumbe, no lo tomes como una traición ni te enfades con ella. Todos tenemos malos momentos y esta amistad que tienes con ella vale más que ese error que ha podido cometer. Tal vez tampoco la advertiste de que guardara secreto y lo diste por supuesto. En otra ocasión que quieras contar confidencias asegúrate de pedir discreción. Hoy, Cáncer, por fin abrirás los ojos y te darás cuenta de que ese chico tan atento y simpático al que ves a diario te está tirando los trastos, aunque no hayas querido reconocerlo hasta ahora. No es la primera vez que te ocurre. Si realmente te interesa, acepta conocerle mejor.

Leo

Hoy, afortunada Leo, se te puede presentar la oportunidad del año para hacer un buen trato comercial. Déjate llevar por la intuición y confía en tu gran habilidad para olfatear las buenas ocasiones a diario. A lo largo del día puedes recibir la llamada o un mensaje de alguien que quiere quedar contigo para contarte algo que le preocupa. Por muy ocupada que estés deberías hacerle un hueco en tu agenda. No renuncies a esta posibilidad. En el terreno sentimental, Leo, si estás empezando a salir con alguien y te sientes cada vez más enamorada, controla tus deseos de avanzar a diario y no le exijas cosas que ya llegarán más adelante. No te excedas demostrando la intensidad de tus sentimientos porque puedes asustarle. Ve hoy con calma y recuerda que estáis en los inicios.

Virgo

Si de verdad te gusta ser independiente, Virgo, empieza hoy por hacer las cosas por ti misma antes de llamar a otras personas para que te ayuden. De hecho tu naturaleza es la de una verdadera superviviente pero la comodidad te hace pedir ayuda a diario incluso cuando no la necesitas. Te sentirás mejor si actúas como una persona autosuficiente de verdad. Hoy es un día muy bien aspectado para decir las verdades. Algunas pueden llenar de satisfacción a quien las escuche, pero sin duda otras son incómodas. Aun así, si has de sincerarte con alguien es el momento de hacerlo, Virgo. Tal vez estés necesitando a diario quitarte un peso de encima y ahora tienes la ocasión. También es un momento muy apropiado para poner ciertas cosas en claro con la pareja. No temas, te entenderá y sacaréis conclusiones muy positivas.

Libra

Si quieres sentirte más realizada y segura de ti misma, Libra, disfruta con tus propios planes. Si quieres viajar, por ejemplo, busca información, haz preparativos, todo lo que a diario esté a su alcance. Obtendrás una satisfacción mayor incluso que la del viaje en sí, porque sabes por experiencia que las perspectivas a veces se frustran. También si aspiras a poner un proyecto en marcha, lo puedes pasar en grande cuidando los detalles y explorando el mercado. No te desanimes si las cosas no suceden de inmediato, impaciente Libra, porque esto te hacer perder las ganas de luchar y las posibilidades de alcanzarlo. Hoy quizá sientas que a diario estás inmersa en la rutina y es porque no aprecias lo suficiente lo que tienes a tu alrededor. Atenta, porque esta forma de pensar negativa podría hace mella en tu relación sentimental. Cambia de actitud.

Escorpio

El afán que tienes por hacerlo todo deprisa, Escorpio, te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Hoy tendrías que empezar a serenarte y delegar algunas de tus tareas en otras personas. Necesitas trabajar con tranquilidad a diario. Hoy mismo este tema te puede pasar factura porque a causa de las prisas podrías cometer un error. Date cuenta de que ahora lo que más necesitas es relajarte y tomarte un tiempo libre para sacudirte de encima la ansiedad y el estrés. En el ámbito sentimental, Escorpio, no estés preocupada por tu relación. El amor va cambiando, con el paso del tiempo atraviesa diferentes etapas, pero lo único importante es que los sentimientos sigan intactos a diario y que se mantenga la pasión. No te angusties por este asunto porque en tu caso todo marcha sobre ruedas y hay amor para rato.

Sagitario

Hoy, Sagitario, es probable que no te sientas totalmente feliz por algo que no tienes, que no has podido conseguir. Ésta es una manera equivocada de plantearte las cosas y no te ayudará a alcanzarlas. Espera a diario pacientemente mientras trabajas y te esfuerzas. Es el camino más seguro si se trata de un asunto material. Pero si es una persona que te ha enamorado y que no te está haciendo caso, tampoco te conviene esta forma de pensar ni de actuar. No estés tan pendiente a diario, sigue saliendo con tus amigos, distráete, no le pongas en el centro de tu universo, Sagitario. Tu bienestar diario sólo depende de ti y de tu actitud, no de lo que hagan o dejen de hacer los demás, ni tan siquiera esa persona especial. Quizá si le prestas menos atención conseguirás despertar su interés.

Capricornio

Tienes grandes probabilidades de encontrar ese trabajo por el que estás suspirando a diario, Capricornio, pero no mueves un dedo para conseguirlo. Ya va siendo hora de que decidas hacer algo más práctico que soñar con que va a llegar por arte de magia. En el terreno económico, hoy es posible que tengas que enfrentarte a un gasto inesperado que puede desequilibrar bastante tu economía si no has sido previsora. En el amor, la relación sentimental que mantienes en estos momentos te absorbe por completo, Capricornio, y estás dejando de ver a tus amigos y a tu familia. Deberías repartir hoy mejor tu tiempo y buscar espacio para encontrarte con las personas que te quieren y te están echando de menos a diario. Además, una relación tan intensa puede provocar cansancio, en ti o en él.

Acuario

Apóyate más en tus compañeros a diario, Acuario, y no te mantengas hoy al margen de lo que ocurre en tu entorno laboral. Formas parte de él y te afecta todo lo que concierne a los hechos o las personas que están ahí contigo. Presta ayuda también cuando alguien lo necesite y no esperes a que te lo pidan, ofrécete a colaborar. Hoy te iría muy bien tener un ratito de charla con tus colegas, necesitas integrarles más en tu vida y estrechar lazos con ellos. Tus amigos quizá te propongan un encuentro, Acepta la propuesta porque conocerás gente nueva muy interesante. En el amor, Acuario, pon un toque de sorpresa y diversión en tu relación. Necesitáis romper la rutina y pasar tiempo a solas. Lo vuestro funciona mejor de lo que cabría esperar, es todo un éxito, considéralo así.

Piscis

No dejes pasar el día de hoy sin poner orden en tus cosas, Piscis, y muy especialmente en tu espacio de trabajo. Si has notado que a diario te falta concentración o que vas más lenta de lo acostumbrado puede deberse a la energía negativa que produce el acúmulo de cosas sin orden ni concierto. Libérate de lo inservible y deja espacio para que entre la energía positiva. Si has pensado en pedir a alguien que te eche una mano en un tema que has de resolver, antes intenta hacerlo por ti misma. En el ámbito sentimental, si actualmente estás sola, Piscis, en lugar de lamentarte por ello disfruta de las ventajas de esta situación, salir donde quieres y con quien te dé la gana a diario. Haz hoy las cosas que te gustan y aprovecha para conocer gente de otros entornos.