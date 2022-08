Tienes muchos talentos, Aries, sólo falta que los explotes más y te saldrán oportunidades. Proponle salir a ese chico con quien tienes buena conexión, Tauro, aceptará sin duda. Prepárate porque se te acerca una buena oportunidad, Géminis, lograrás progresar. Muéstrate tal como eres con esa persona que te gusta, Cáncer, le gustará tu esencia y tu personalidad. Si tu relación te agobia, Leo, háblalo o déjalo correr pero no vayas a tantear otras posibilidades si no eres libre. Buen momento para renovar tu hogar, Virgo, deja que entren en el las energías positivas. Un contacto casual, Libra, puede suponer hoy el inicio de una bonita historia. Cambia de empleo o de enfoque, Escorpio, no dejes que tu progreso profesional se frene. Ante cualquier chismorreo, Sagitario, recuerda que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Sé más tolerante y menos quejica con los cambios, Capricornio, serán positivos. Entra sin recelos en esta nueva etapa tan prometedora, Acuario, saldrás ganando. Si hay algo de tu chico que no te ha quedado claro, Piscis, no pares hasta encontrar la respuesta.

Aries

Si el trabajo escasea o te encuentras sin empleo, Aries, recuerda que aparte de la tarea a la que te has dedicado siempre posees muchos talentos que podrías explotar más. Quizá hoy mismo te salga una oportunidad que estarás tentada de rechazar porque no tiene nada que ver con lo que has hecho hasta ahora a diario. Se trata de algo que no sólo puedes hacer perfectamente, sino que además te gustará. No te cierres en banda y busca otras formas de generar dinero. En el amor, si recientemente has conocido a alguien que te ha ilusionado, hoy ya estás viendo que seguramente esto no prosperará, desilusionada Aries, pero no te desanimes ni creas que eres incapaz de mantener a diario el interés de alguien. No será la última persona que llegue a tu vida, vendrán otras incluso mejores.

Tauro

Si hoy te proponen un cambio de actividad en tu empresa, Tauro, acéptalo sin recelo porque será muy positivo para ti a diario y te hará avanzar profesionalmente. En el ámbito sentimental, el amor está muy presente en tu vida y lo tienes todo para conservarlo junto a ti. Tal vez antes no se han dado todas esas condiciones que ahora reúnes. Si existe alguien a quien has conocido recientemente y con quien sientes que tienes una buena conexión a diario, Tauro, quizá estés dudosa porque él no ha tomado ninguna iniciativa. En lugar de persistir en tus dudas, proponle salir. Ten por seguro que aceptará porque tiene tanto interés como tú. Y si eres de las Tauro que está en pareja desde hace tiempo, no dejes pasar el día de hoy sin decirle a tu chico lo importante es en tu vida.

Géminis

Si hoy has decidido mejorar la calidad de tu trabajo, Géminis, empieza por leer más. No sólo libros, también periódicos, revistas, folletos, todo lo relacionado con tu profesión. Busca a diario material en internet, recíclate y ponte al día. Busca información porque te dará la clave para destacar en lo que haces. Estás en un muy buen momento profesional, Géminis, y has de estar preparada para cualquier eventualidad que pueda suponer progreso en el futuro inmediato. A nivel sentimental, probablemente estés atravesando una etapa en la que a diario necesitas estar a solas. Sin embargo, hay alguien en tu vida a quien has conocido recientemente y que tal vez hoy mismo te pida salir juntos en plan serio. Si no te vez capaz de dar este paso todavía , díselo claramente. No hagas aquello de alejarte sin dar explicaciones.

Cáncer

Tu exagerada modestia, Cáncer, hace que a diario te pisen otras personas que valen mucho menos que tú. Hoy puedes tener un episodio en el trabajo por este tema. Quizá no sepas controlar a alguien que está haciendo las cosas mal porque no tienes autoridad sobre esta persona. Esto te puede valer una regañina por parte de tus jefes. Ellos esperan de ti que muestres capacidad de mando y que no guardes silencio en situaciones así. Si eres de las Cáncer que está en busca de empleo, acepta el que te pueden ofrecer hoy, aunque no esté a la altura de tus conocimientos. Ya aprenderás. En el futuro podrás prosperar y mucho dentro de esta empresa. Sentimentalmente, si has conocido a alguien que te interesa mucho, muéstrate a diario tal como eres, le gustará mucho tu esencia y tu personalidad.

Leo

Tu trabajo ahora está estable y tranquilo, Leo, pero has de estar atenta a todo lo que sucede a diario en este ámbito y dispuesta a tomar decisiones, porque parece que estás acomodándote y evitando cualquier responsabilidad. Esto es negativo para tu avance. Adopta una nueva actitud hoy mismo. Aunque de momento todo esté en calma, has de seguir preparándote para cuando lleguen oportunidades a tu vida. Hoy puede reaparecer en tu vida alguien que fue muy importante en tu pasado. Si actualmente te hallas en una relación estable, recuerda que no está bien cruzar ciertas líneas, Leo. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No seas injusta. Es posible que tu actual relación te esté agobiando un poco a diario, pero esto no es disculpa. Soluciona esto último y luego haz lo que quieras.

Virgo

Hoy, Virgo, te levantarás con la mente híper clara y una decisión que estabas aplazando a diario porque no tenías seguridad, ahora te parecerá obvia. Has hecho bien en esperar cuando no estabas del todo segura. No siempre es momento de lanzarse, a veces hay cosas que necesitan una reflexión profunda o que te llegue la respuesta a la mente como un rayo de luz. Buen momento para hacer cambios en tu hogar. Siempre es positivo renovar y arreglar los desperfectos. Te sentirás más cómoda y no se te caerá la casa encima a diario como te empezaba a pasar. En el terreno sentimental, Virgo, estás en un buen momento para volver a creer en el amor. Esa persona a la que has conocido hace poco tiene todo lo que buscas. No huyas de la felicidad. Date hoy otra oportunidad.

Libra

Si esperabas un aumento de sueldo que no llega o te están regateando el dinero de unas horas extra, Libra, no te rebotes ni aflojes en tu trabajo diario. Sigue ofreciendo la misma calidad y en el tiempo acostumbrado. Ya llegará el momento en que todo esto se verá compensado. Lo otro sólo te traería más problemas a diario. Hoy puedes tener un encuentro casual con alguien que quizá se convierta en una gran amistad o en algo mucho más profundo. Presta atención y disponte a entablar conversación o responder a alguna pregunta de un desconocido en la calle, en una tienda o en el bus. Si eres de las Libra que está en una relación y no consigues perdonar un desliz de hace tiempo, ya deberías tenerlo superado. O esto o no seguir junto a él si el recuerdo te hace daño.

Escorpio

Hoy, Escorpio, te sientes cansada de lo que has estado haciendo a diario hasta ahora y esto te está frenando en tu progreso profesional. Sal de esta situación como sea o te absorberá como si fueran arenas movedizas. Empieza a pensar en cómo puedes dirigir tus pasos para que te lleven a tu objetivo. Piensa en lo que te motiva y muévete en este sentido, avispada Escorpio, pronto te darás cuenta de que estás en el buen camino y esto supondrá un estímulo diario para seguir. También tendrás hoy que tener paciencia si preparabas una mudanza o un viaje, se hará esperar un poco más de lo que tenías previsto. En el amor, no quieras que tu pareja esté en todo de acuerdo contigo. Sería de lo más aburrido. Sólo es importante que estéis unidos en lo esencial.

Sagitario

Si hoy, Sagitario, te enteras de un rumor que te atañe, no te desmorones ni lo conviertas en una tragedia. Normalmente la gente que a diario chismorrea lo hace por envidia. Ignora a estas personas que no han de tener ninguna presencia en tu vida. Aunque el rumor fuera cierto, tampoco deberías preocuparte ni venirte abajo. No hacer ningún aprecio es la mejor respuesta. Pero parece que puedes tener el día completito porque quizá tengas un pequeño conflicto con alguien a quien realmente aprecias. No tiene por qué afectar vuestra amistad. Si ha sido un error tuyo, pide perdón sin pensártelo dos veces, Sagitario. También en el ámbito laboral hoy puede haber novedades. La presencia de alguien nuevo te hará temer que te haga sombra. No será así, al contrario, te será de gran ayuda diario.

Capricornio

Hoy en el trabajo podrías encontrarte con una situación inesperada que te desconcierte, Capricornio. Procura reaccionar rápida y positivamente, con ánimo de adaptarte a ella. A diario deberías ser más tolerante, menos quejica y más dispuesta a los cambios, sobre todo en este entorno. Tal vez te comuniquen que algo que habías solicitado no tiene una respuesta positiva o puede que hayan colocado a otra persona en un puesto al que tú aspirabas. No te desanimes bajo ningún concepto porque habrá más oportunidades para ti a diario y tal vez mejores. De hecho, siempre crees que te falta preparación, inquietaCapricornio. Trabaja desde hoy mismo en ello y confía en que todo irá bien. El amor ahora también se presenta esquivo y tendrás que esperar un poco hasta que llegue tu príncipe azul, pero esta espera valdrá la pena.

Acuario

Hoy plantéate que quedarte estancada en la rutina de diario nunca te aportará nada que valga la pena, Acuario. Lo que te hará progresar es ir superando etapas. Vas madurando, cambias física y mentalmente, y lo que te parecía bien en cierta época deja de parecértelo en la siguiente. Es normal y no debería preocuparte. Lo que has de hacer es aceptarlo y entrar sin recelos en esta nueva fase tan prometedora. Si se te ha cerrado alguna puerta, agobiada Acuario, date cuenta de que otras muchas se te están abriendo a diario y está al llegar un nuevo trabajo y nuevas oportunidades muy ventajosas. Si estás pasando por un desengaño amoroso, hoy es el momento de cambiar de actitud y dejar el pesar atrás. Estás entrando en una nueva etapa y viene llena de amor, seguro.

Piscis

A diario estás llena de ideas muy novedosas e interesantes, Piscis, aunque tu inseguridad te impide exponerlas en tu trabajo. Sin embargo, hoy deberías intentarlo. Sigue explorando nuevas opciones y proponiendo nuevos proyectos si lo que quieres es promocionarte. Si no lo haces siempre te quedarás en el mismo sitio. Hoy alguien cercano que atraviesa un momento delicado en su situación de pareja puede pedirte consejo. Has vivido algo parecido y puedes aconsejarle desde la experiencia, Piscis ayúdale en lo que puedas a diario. Y si actualmente tienes ciertas dudas sobre la persona que está a tu lado y necesitas que te vuelva a explicar algo que no te ha quedado claro, hoy hazle las preguntas adecuadas y no te mantengas en la incertidumbre. Busca respuestas hasta que las halles. La sinceridad es algo imprescindible en una pareja.