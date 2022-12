Buen momento para iniciar una relación, Aries, pero esta vez no cedas tanto. Aunque seas todavía un alma solitaria, Tauro, sal a divertirte, tu media naranja te espera. Alguien se ofrecerá hoy para ayudarte, Géminis, ni se te ocurra rechazar la ayuda. Buen momento par hablar de compromiso, Cáncer, circunstancias favorables. No lo centres todo en el trabajo y el dinero, Leo, valora a la gente que te rodea. Hoy en un lugar que frecuentas, Virgo, coincidirás con alguien interesado en ti. Además de estar con el guapo subido, Libra, hoy estás de muy buen humor y esto te abrirá muchas puertas. Evita hoy las visitas a la familia de tu pareja, Escorpio, habrán momentos mejores. Si tu chico se molesta hoy por una tontería, Sagitario, es por la influencia astral. Hoy puede ser tu día de suerte en el amor, Capricornio, que no desaparezca la pasión. Si no has podido hacer este puente, Acuario, date un capricho personal que te compense. Sé un poco más picarona, Piscis, síguele el juego a tu chico en vuestra intimidad.

Aries

Reflexiona hoy, Aries, sobre la buena etapa que estás atravesando ahora y da gracias al Universo por haberte dado un empujoncito cuando más lo necesitabas. Disfruta a diario de lo que has conseguido y de la gente de tu alrededor, que te han demostrado sobradamente lo importante que eres para ellos. Y no sólo eso, además te admiran y confían en ti. Te lo están demostrando cada vez que te piden un consejo. En el ámbito sentimental, probablemente eres de las que creen que la mejor parte del amor es la entrega completa y desinteresada, aunque eso no parece que te haya dado buenos resultados por el momento, decepcionada Aries. Si estás ahora libre, no temas lanzarte a amar nuevamente, pero no cedas tanto, créale más interés. Es un buen momento para empezar una relación.

Tauro

Quizá estos días de puente no estén siendo como habías previsto o los planes que tenías se han torcido a última hora, Tauro. Hoy no te preocupes porque también improvisando puedes pasar unos días fantásticos, incluso mejor que como lo habías planificado. A diario necesitas tenerlo todo bien medido, pero has de aprender a desenvolverte sin tener las cosas tan calculadas. Una de las cosas que hoy descubrirás es que pasar tiempo con la pareja a diario te pone de buen humor, te hace olvidar las comeduras de coco y te sientes bien. Y eso que no le prestabas mucha atención últimamente… Si eres de las Tauro que sigue sentimentalmente libre, vale que cuando el amor no acaba de llegar, es desesperante, pero nadie te dice que no salgas a divertirte. Tu alma gemela podría estar ahí, esperándote.

Géminis

Hoy, Géminis, puedes vivir momentos desconcertantes a causa de tus amigos, de tu familia o de tu pareja. Alguien puede tener una reacción con la que no contabas y te afectará a diario más de lo que en principio puedas prever. Intenta resolver el tema, no lo dejes para mañana porque tendría peor solución. También presta atención a tu chico porque podría sentirse herido por un comentario tuyo que has hecho sin malicia. ¡Atenta hoy a sus reacciones! Seguramente no hay para tanto, pero ya sabes que a veces el estado de ánimo del momento puede jugar una mala pasada. Y si un amigo te ofrece hoy ayuda para cualquier tema, Géminis, no se te ocurra rechazarla, porque pensará que vas de sobrada. Acéptala e intenta aprender a diario lo que te brinda la experiencia.

Cáncer

Tienes por delante hoy una jornada espléndida, Cáncer. La vida te sonríe y lo único que te está fallando a diario es la parte económica. De hecho, probablemente has planeado ser más austera que de costumbre, en estos días de fiesta, pero esto no significa quedarte en casa. Proponte salir aunque sean sólo un par de horas, hoy y también mañana. Te conviene pasar tiempo al aire libre, en contacto con la naturaleza. Si tienes pareja, aprovecha el paseo para hablar sobre vuestro futuro. Las cosas marchan bien a diario y con tendencia a ir todavía mejor, ilusionada Cáncer. Si tenéis la intención de formalizar un compromiso en breve, es muy buen día para hablar sobre este tema. Si no tienes pareja, envía un mensaje a esta persona que te interesa. Tal vez quiera acompañarte en tu paseo.

Leo

Si no te apetece hoy hacer ningún tipo de ejercicio ejercicio y estás pensando en decir a la gente que sale contigo que no vas a poder quedar, ni hoy ni en días venideros, cometerás un error, Leo. Es posible que creas que el exceso trabajo a diario te lo va a impedir y prefieres cumplir tu obligación, no por nada en concreto, pero quizá porque también significa ganar más dinero. Hoy esto no es lo más importante. Valora más las cosas sencillas de la vida y tu relación con la gente que te rodea a diario, Leo. No va a ser todo trabajo y dinero. Es una perspectiva equivocada que no te hará feliz ni a corto plazo y si tienes pareja, con mayor motivo. Desde luego no tienes que frenar tu progreso profesional, pero tampoco frenes el personal o lo lamentarás a diario.

Virgo

Hoy has amanecido con un espíritu rebelde que no es precisamente una característica de diario de una Virgo. Quizá te asalte el deseo de volar del nido, de independizarte. Esto está bien y obedece a las leyes naturales de la vida, pero no para decidirlo en un día ni para llevarlo a cabo mañana. Como todo, has de madurarlo un poco más, plantearte cómo y cuando. La experiencia vale la pena porque aprenderás mucho y crecerás personalmente. Para las Virgo que no sientan hoy esta inquietud, el consejo vale para todas las ideas del día, tiempo y reflexión. Nada de ceder al primer impulso. Si estás buscando el amor, Virgo, hoy la vida te sonríe. Hay personas muy interesadas a diario en conocerte y hoy puedes coincidir con una de ellas en un lugar a donde vas habitualmente.

Libra

Si hoy vas a compartir unas horas, o tienes una cita, con una persona que despierta tu interés desde hace tiempo, Libra, tienes mucho a tu favor para conseguir entablar una relación o por lo menos de vivir un romance de lo más apasionado. Tienes potenciados a diario tu carisma y tu atractivo, pero además hoy te has levantado de muy buen humor -y no es para menos- y estás decidida a mostrar lo encantadora que puedes ser cuando te lo propones. Suele dar muy buen resultado dar muestras de mucho sentido del humor. Esto te puede servir hoy para atraer a ese ser por el que suspiras, Libra, pero a diario también te puede servir para muchas cosas, como por ejemplo para conseguir un trabajo. Muéstrate siempre tan cautivadora como te sientes hoy, tu autoestima te lo agradecerá.

Escorpio

Si hoy, condescendiente Escorpio, tu pareja te propone visitar a su familia, ten preparada una buena excusa. El ambiente está caldeado y podrían saltar chispas a la mínima. Aplázalo a diario hasta la semana que viene, que ya habrá más paz en el ambiente. Es mejor que optes por pasar la velada con tu chico en la intimidad del hogar, con la mantita en el sofá, viendo una “peli” o escuchando música. Con él o, si lo prefieres, sola. En ambos casos te relajarás, despejarás la mente y dormirás mejor. Si crees que vuestra relación pasa por dificultades, no te quedes parada, haz algo. Recuerda a diario que la vida siempre compensa el esfuerzo que realizas por cualquier causa, también por esas cosas del corazón, romántica Escorpio. Además tú tiendes a arrimar el hombro por cualquier causa y esa vale la pena.

Sagitario

Hoy la vida te sonríe en muchos aspectos, Sagitario. Si tu existencia está a diario llena de amigos y de personas que te aprecian, no es por casualidad, es por tu empatía. Sabes ponerte en la piel de los otros, a veces incluso demasiado. Esto es una cualidad que tiene muchísimo valor. También valoras las enseñanzas que vas aprendiendo a diario de todo tipo de personas de lo más variado porque amas también otras culturas y eres capaz de extraer muchos conocimientos de ellas. Si hoy las cosas no te resultan fáciles, Sagitario, piensa en todo esto. Sin embargo, una conjunción astral que te afecta no está en estos días por la armonía en las relaciones sentimentales y te puedes encontrar con que tu pareja se moleste por una tontería. Pasará, es cosa de los astros.

Capricornio

Aprovecha hoy que tendrás un poco de tiempo y la tranquilidad necesaria, Capricornio, para dar un par de vueltas al tema ese que te anda rondando por la cabeza a diario sobre montar un negocio propio. Piensa en qué necesita la gente, o qué cree que necesita. Inclínate por alguna línea que cree ilusión y también que te la cree a ti misma. Mira si las posibilidades que se te vayan ocurriendo tienen espacio en el mercado. En internet encontrarás mucha información. Puedes plantearlo como un pasatiempo…¡muy productivo! Estás inspirada y te saldrá bien, luchadora Capricornio. Si llevas tiempo con tu pareja, es verdad que el tiempo cambia el tipo de relación y todo se va asentando a diario, pero lo que no puede desaparecer nunca es la pasión. Tenlo bien presente hoy porque podría ser tu día de suerte.

Acuario

Estás hoy de mejor humor, Acuario, porque no tienes ya que preocuparte a diario por si te llega el dinero y esto siempre mejora el estado de ánimo. Pues ya que lo tienes, gasta un poco en ti misma. Si eres de las afortunadas que está de puente, toma el aperitivo en ese lugar que te encanta o pon combustible al coche y vete fuera, a renovar el aire de tus pulmones, en compañía de tu pareja, si la tienes. Descubrirás también que su aparente frialdad no se debe a nada relacionado contigo, sino que tiene preocupaciones que le hacen estar así a diario. Muéstrale tu apoyo y mímale un poco, acuario. Y si eres de las que hoy ha tenido que seguir currando, date un capricho, cómprate algo de ropa o saca entradas para el cine.

Piscis

Es probable que el relax de las fiestas te haya generado algunas buenas ideas, alguna de las cuales podrías poner hoy mismo en práctica, Piscis. Si piensas en mejorar el sistema de trabajo a diario y variar la rutina, has dado en el clavo. Estás segura de que todo te resultará más fácil y además obtendrás mejores resultados. Seguramente es así, no dejes de intentarlo. Hoy también deberías proponerte seguir una dieta sana y ligera, sobre todo si en los esos días has salido y te has pasado con la comida. En el terreno sentimental, tus asuntos pasan por un momento excelente, en especial si llevas tiempo con tu chico. La llama está ahora encendida, pero tampoco estará de más que la vayas avivando a diario, Piscis. Introduce novedades en vuestra relación íntima, sorpréndele. Sé un poco más picarona y síguele el juego.