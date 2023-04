Párale los pies a quien intente organizarte a vida, Aries, si se aleja, mucho mejor. Si tienes una tienda, Tauro, hoy tendrás muchas ventas. Dile con más frecuencia a tu chico que le quieres, Géminis, se siente algo marginado. No andes contando a todo el mundo tus problemas sentimentales, Cáncer, te liarán. Los astros tienen preparado un camino nuevo para ti en el amor, Leo, algo muy diferente a lo que has vivido. Si te sientes pesimista porque algo no te ha salido como querías, Virgo, vuelve a intentarlo. Día excelente para hacer alguna de esas cosas para las que nunca tienes tiempo, Libra, aprovecha la jornada. Si te dedicas a los negocios, Escorpio, te espera un gran día. Si te levantas con poco ánimo, Sagitario, más vale que te pongas en modo optimista y el tiempo pasará más rápido. Puede que pases hoy una velada de lo más especial, Capricornio, y con alguien que no esperas. Antes de abrir una nueva etapa amorosa, Acuario, cierra el anterior capítulo. Baja la guardia en el amor, Piscis, se acerca alguien muy interesado en ti.

Aries

Siempre estás dispuesta a colaborar en lo que sea con otras personas, Aries, pero ahora quizá tengas poco tiempo o no te sientes tan animada como de costumbre para hacer esfuerzos extra. Hoy no te comprometas a hacer nada porque es fácil que luego no puedas cumplir con tu palabra. Si alguien te pide ayuda, dale largas. Hoy tal vez tengas que pararle los pies a alguien con quien no tienes confianza alguna porque intentará organizarte la vida y decirte cómo has de hacer las cosas. Si se lo toma mal y se aleja, mucho mejor para ti, Aries, te ahorrarás un problemón que podría afectarte a diario. Es un buen día para el amor. Alguien puede hablarte de sus sentimientos sin más rodeos. Te gustará que sea tan directo y también te gustará un detalle que tendrá contigo.

Tauro

Hoy, Tauro, tendrás una buena oportunidad para conseguir el trabajo por el que suspiras a diario. Puede que recibas noticias de una empresa que tanteaste en el pasado aunque entonces no hubo respuesta. Ahora te han tenido en cuenta pero has de analizar bien si durante este tiempo las cosas han cambiado para ti. Piensa bien en lo que quieres y si ésta es la mejor forma de lograrlo. Si tienes algún negocio entre manos o estás al frente de un comercio, hoy será una magnífica jornada para las ventas y para ciertos acuerdos. Te pueden traer muchos beneficios en el futuro. En el terreno sentimental, Tauro, andas un poco recelosa con quienes se te acercan a diario. Has de tener más confianza en la gente, al menos hasta que no te demuestren lo contrario, porque les asustas.

Géminis

Valora lo que estás consiguiendo a diario y siéntete feliz por ello, Géminis. Te enterarás hoy de que un amigo ha hecho un comentario muy positivo sobre ti en público. Además de estar contenta has de ser agradecida con esta persona que valora tus cualidades. Quizá ahora te esté importando demasiado lo que dirán los demás. Has de pasar un poco de ello, no dejar que te condicione. Lo importante es seguir los dictados de tu corazón y conservar las ganas que tienes a diario de seguir avanzando en la vida. En el terreno sentimental, estás muy cómoda y feliz a diario al lado de la persona que has elegido, pero deberías decírselo con más frecuencia porque quizá se siente un poco marginado. Si eres de las Géminis que no tiene pareja, ten más confianza hoy en tu gran poder de seducción.

Cáncer

Trasnochar entre semana no te sienta nada bien, Cáncer, y hoy probablemente lo podrás comprobar si es que saliste anoche. El cansancio que arrastras a diario podría jugarte una mala pasada. Procura despejarte bien antes de acudir al trabajo. Si tienes dificultades en el terreno amoroso, no andes contándolo a todo el mundo y escuchando a diario todo tipo de opiniones que todavía te lían más. Los consejos en este ámbito sólo los puedes tener en cuenta si proceden de personas con mucha experiencia y que te aconsejan con serenidad. Tampoco descartes la posibilidad de acudir a un psicólogo, por ejemplo, te ayudaría a aclarar las ideas. Hoy una persona cercana a ti te hará una observación muy útil respecto a esta difusión que haces de los problemas que te atañen. Hazle caso, Cáncer, porque está en lo cierto.

Leo

Hoy, Leo, puede llegarte una propuesta muy interesante de una persona relevante en el terreno en que te desenvuelves. Se trata de una oportunidad como pocas. Harás bien en aceptarla. Quizá es lo que te falta para recuperar el equilibrio en tu vida a diario. Mientras, procura terminar el trabajo que tienes entre manos. No te atrases o te costará el doble. Si tienes el corazón libre, Leo, los astros tienen preparado un camino nuevo para ti en el amor. Prepárate porque se trata de algo muy diferente a lo que has vivido a diario hasta ahora pero que te va a encantar. Puedes disfrutar mucho y ser muy feliz en esta nueva etapa. Si habías perdido las esperanzas o la ilusión, te parecerá imposible sentir tanta dicha. Esta es la mejor parte de la vida y hoy la tienes al alcance de la mano.

Virgo

Si hoy te parece que tu vida es de lo más monótono, Virgo, muy pronto podrás cambiar de opinión. Hoy puedes coincidir en la calle o en algún lugar público con una persona a la que no veías hace tiempo. Si no tienes tiempo para tomar un café, queda para veros otro día. Es importante esta reconexión. Esta persona te proporcionará una oportunidad de esas que no te las puedes creer. Sé más positiva a diario, porque estás perdiendo esa visión optimista del mundo que te caracteriza, sólo porque algo no te ha salido tal como deseabas. Vuelve a intentarlo. Es un día excelente para avanzar en tu relación si estás ahora en pareja, Virgo. Y si estás conociendo a alguien en estos momentos, ten más confianza. Tus dudas ponen a diario una barrera entre vosotros y podrían alejar a esa persona especial.

Libra

Estás hoy con el ánimo por los suelos o casi, Libra, y esto es debido a que profesionalmente no estás haciendo a diario lo que te gustaría. Esto tiene solución y la clave la tienes tú misma. Ahora es el momento de probarte a ti misma que tienes talento y capacidad para sacar adelante un proyecto laboral muy importante. Recuerda que el trabajo bien hecho siempre tiene recompensa. Y echa una mano a quienes te rodean a diario en este ámbito. Comparte tus conocimientos, ayuda a quien lo necesite y aconséjale. Si te animas, hoy podrías aprovechar muy bien la jornada porque es un día excelente para hacer alguna de esas cosas para las que nunca tenías tiempo. Date el gustazo de hacerlo hoy, Libra, aunque sea una locura. Procura pasarlo lo mejor posible y aleja esos temores que tantas veces te frenan.

Escorpio

Gran día si te dedicas a los negocios, Escorpio. Hoy más que nunca confía en tu instinto, que siempre te ha llevado por el camino del éxito. Escucha a tu intuición y a diario piensa bien las cosas antes de decidir. Es probable que bastantes errores de los que cometes se deben a que últimamente te muestras demasiado impulsiva, o porque la impaciencia puede con todo. Recapacita antes de actuar. Tu dinero también empieza a incrementarse, tal vez incluso en mayor medida de lo que esperabas, Escorpio. Date algún capricho personal y compra también lo que necesites para el hogar. En cualquier caso no lo consideres un gasto, sino una inversión que te aportará a diario bienestar emocional y físico. Comparte estos momentos de bienestar con tu pareja, ten algún detalle para él. Dale hoy una sorpresa.

Sagitario

Es probable que hoy amanezcas con poco ánimo para enfrentarte a tu jornada laboral, Sagitario. Desayuna bien y piensa que son sólo unas horitas. Ir a diario de mal humor a trabajar no te servirá de nada. Más vale que te pongas en modo optimista porque así el tiempo te pasará más rápido. Y a la salida, sal hoy a patear la ciudad. Sin rumbo fijo. Puedes hacerlo con tu pareja y comprobar lo divertido que resulta salir sin un plan predeterminado y decidir sobre la marcha. Con seguridad descubriréis muchas cosas de todo tipo que no conocíais. Estimularás tu creatividad, Sagitario, y se te ocurrirán un montón de ideas. Os vais a divertir como niños. Es algo que deberíais repetir a diario. A la primera ocasión, quizá este próximo fin de semana, regálate una salida romántica con tu amor. Os vendrá de perillas, y para más información de lo que le vendrá bien a tu relación, comprueba el horóscopo del amor.

Capricornio

Te espera hoy una jornada agotadora, Capricornio, y tendrás que estar muy pendiente del trabajo. Pon atención a los pequeños detalles porque es donde puede surgir algún error. Y anímate, tómalo como algo positivo y que te será recompensado en su momento. Tal vez andes un poco decaída a diario porque crees que la gente, en general, te tiene ojeriza. En el fondo sabes que no es cierto y que se trata sólo de tu imaginación. Quizá alguien te ha dicho algo sobre tu carácter pero es fruto de cómo te estás mostrando últimamente a diario. Y si hay algunas personas que te dan mala espina, aléjate de ellas sin preocuparte porque te pueden criticar. En el amor, Capricornio, aunque no sea hoy un día extraordinario, puede que pases una velada de lo más especial con alguien que no esperabas.

Acuario

Aunque hoy te sientas tentada de liarte en una discusión con tus compañeros de trabajo, Acuario, contente. Recuerda que a diario hay que ser tolerante con las ideas ajenas y escuchar con atención las propuestas de los demás. Además, quizá podrás sacar partido de alguna de ellas. Te estás quedando en tu zona de confort y no deberías. Muévete y esfuérzate. Empieza a probar cosas nuevas desde hoy mismo y tu vida cambiará de color. Experimenta más a diario y hazlo sin miedo, Acuario. En el amor, tienes la oportunidad de ser muy feliz con alguien que está entrando en tu vida, pero antes de lanzarte de cabeza has de arreglar ciertos temas que tienes pendientes y cerrar capítulo. No dejes colgado este tema porque te incordiará a diario y será un obstáculo para iniciar esta nueva andadura que se abre ante ti.

Piscis

Tendrás hoy un día algo agitado en el trabajo, Piscis. Es probable que tengas un conflicto con un compañero con el que no conectas.Si no quieres salir perjudicada, sal por la tangente. No te sirve de nada discutir porque no os vais a poner de acuerdo. Acepta que estáis en polos opuestos y que sólo el respeto y la cordialidad os harán convivir en paz a diario. Es hora ya de que bajes la guardia en el amor. Quítate esta coraza que cuando conoces gente nueva que va llegando a tu vida te hace parecer una persona dura. Piensa que incluso puede ser mejor sufrir por algún fracaso que neutralizar a diario los sentimientos para evitarlo y convertirte en un bloque de hielo. Tendrás ocasión de ponerlo en práctica hoy mismo, Piscis, porque se te está acercando alguien que tiene un gran interés en ti. Como es principio de semana comprueba qué te depara tu horóscopo semanal.