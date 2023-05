Acércate a esa persona que te gusta, Aries, entabla conversación. Tienes ahora posibilidad de encontrar una nueva forma de ganarte la vida, Tauro, está relacionada con uno de tus talentos. No permitas que problemas ajenos a la relación, Géminis, afecten a vuestra convivencia y buen rollo. Si quieres solucionar esta crisis de pareja, Cáncer, olvida tu orgullo y da tú el primer paso. Estás en una excelente etapa, Leo, tu relación sentimental se está consolidando. Es momento de ahorrar, Virgo, por lo menos de intentarlo. Si tienes la impresión de que tu chico no te corresponde, Libra, quizá es que no sois tan compatibles. Si te proponen trabajar en equipo, Escorpio, le va a tu personalidad y carácter como anillo al dedo. Fantástico día para ti y los tuyos, Sagitario, llegarán muy buenas noticias. Te podría llegar dinero procedente de una antigua deuda, Capricornio, nunca des nada por perdido. Atrévete a salir de tu zona de confort, Acuario, no siempre es bueno querer pisar en suelo firme. Afloja hoy un poco, Piscis, no estás siendo justa con tu chico y esto puede pasarte factura.

Aries

Puede que hoy, Aries, estés alicaída porque este mes tendrás que renunciar a algo que te hacía ilusión, pero el dinero no se estira como un chicle. No te amargues a diario por ello, se trata sólo de aplazarlo porque pronto superarás el bache. Si hoy participas en un encuentro de amigos, muéstrate más abierta con quienes acabas de conocer, entre ellos hay alguien que puede ser muy positivo para tu vida. En el amor, si todavía no tienes pareja, hoy es un día propicio para que empieces a acercarte tú a esa persona que te gusta, o que entables conversación con alguien que te atrae. Y si estás en una relación, Aries, no te cortes a la hora de alabar a diario las cosas buenas que tiene tu pareja. Le harás sentir el hombre más feliz del mundo

Tauro

Estás hoy en un momento de posibles cambios, Tauro, y depende de ti elegir a diario el camino acertado. Tienes ahora la posibilidad de encontrar una nueva forma de ganarte la vida. Se trata de algo a lo que no te dedicas profesionalmente, pero que está relacionado con uno de tus talentos naturales. Deberías tomarlo como una oportunidad que te brinda la vida y un aprendizaje que te hará crecer personalmente. Piénsalo hoy detenidamente, pero no te tomes demasiado tiempo. Es hora de grandes decisiones. En el terreno sentimental, Tauro, recuerda que ciertas situaciones familiares influyen a diario negativamente en el bienestar de la pareja. Te pasó a ti hace algún tiempo y ahora puede estar sucediéndole a la persona que comparte en estos momentos su vida contigo. Sé más comprensiva con tu chico hasta que supere la mala racha

Géminis

Tienes muchísima capacidad para aceptar las cosas tal como vienen, Géminis, pero ahora estás desconocida y no estás dejando que sigan su curso natural. Adáptate hoy a las circunstancias, deja fluir la vida a diario y serás más feliz. No te pongas como una moto por cualquier cosa, intenta mantener la calma y no dejes que los impulsos te hagan decir cosas que no debes y que ni tan siquiera piensas. En el terreno sentimental, Géminis, no esperes que sea todo siempre de color de rosa. A diario encontrarás pequeños obstáculos, es normal y le pasa a todo el mundo. Además, en tu caso es probable que se deban a problemas ajenos a la relación, que están afectando a la convivencia y el buen rollo. Pon hoy un cortafuegos y no permitas que nada se inmiscuya entre vosotros

Cancer

Llevas algún tiempo sintiéndote estresada, Cáncer, y ello repercute negativamente en tu claridad mental y también en tu concentración. Si hoy decides salir de ese estado, no dudes en hacer meditación a diario. Ahora estás empezando a crecer y madurar en aspectos que tenías un poco descuidados, pero en estos momentos has entendido la responsabilidad que tienes en tus actos y sus consecuencias. Este progreso afectará positivamente a tu vida. Presta hoy más atención a tu relación de pareja, Cáncer. Estáis en un momento delicado, aunque se trata de algo que tiene fácil solución. Tenéis que poner los dos de vuestra parte a diario para lograr que el amor sea más fuerte que cualquier obstáculo. En realidad es lo que estáis deseando, sólo que nadie quiere dar su brazo a torcer. Olvida tu orgullo y da tú el primer paso

Leo

Hoy, Leo, puedes levantarte desanimada y con sensación de vacío. Recuerda que la tristeza no es de ninguna utilidad y que si a diario no puedes evitar este estado de ánimo, sí puedes intentar salir de este punto oscuro y buscar de nuevo la luz que necesitas. Piensa que el pasado, incluso el más reciente, es algo que ya ha quedado atrás y que hoy estás en un día magnífico para empezar a avanzar y soltar este lastre que te tiene anclada en este punto. Busca a diario la forma de conseguir tu bienestar porque esto también repercutirá en quienes están a tu alrededor. Además, el amor hoy te va a sonreír, afortunada Leo. Estás en una excelente etapa y tu relación sentimental se está consolidando. Tendréis hoy un día magnífico y con experiencias fabulosas para ambos.

Virgo

Estamos ya entrando en la época de calor y las novedades de la temporada son a diario un peligro para el bolsillo, sobre todo en estos momentos. No te conviene hoy malgastar ni comprar cosas creyendo que son una buena inversión, Virgo. Ahora es momento de ahorrar, o por lo menos de intentarlo. Hace algún tiempo quedaste con una persona que le pasarías un mensaje con unos datos, pero se te había olvidado. Hazlo hoy mismo porque lo está necesitando mucho. En el terreno sentimental, Virgo, si estás pensando en dejar tu relación porque sientes que no avanza y empiezas a pensar que quizá sois incompatibles, dale hoy un par de vueltas al asunto. Recuerda que muchas rupturas se producen por una comunicación deficiente a diario. Lo tuyo tiene toda la pinta de serlo y esto tiene solución.

Libra

Tienes que poner un poco más de tu parte a diario para encontrar las respuestas a ciertas situaciones que estás viviendo y que te tienen un poco perpleja, Libra. No esperes que las soluciones lleguen solas o caigan del cielo. Amplía tus perspectivas y hoy pon tu mirada en un horizonte más lejano. Seguro que encuentras lo que andas buscando. En el amor, si estás viviendo una relación de pareja y tienes la impresión de que tu chico no te corresponde en la misma medida, es momento hoy de empezar a pensar que quizá no seáis tan compatibles como pensabas. Puede que te estés aferrando a diario simplemente a una ilusión. Pero si eres de las nativas de Libra que tienen el corazón libre, en estos momentos no tienes nada que perder. Acepta los riesgos y déjate querer. También puedes salir de dudas gracias al horóscopo del amor.

Escorpio

Hoy, Escorpio, podrías recibir una oferta de trabajo con muy buena pinta y quien te lo propondrá es alguien relevante. Si decides aceptarla, ten en cuenta que requerirá bastante esfuerzo a diario, pero es una buena oportunidad para prosperar profesional y económicamente. Mentalízate hoy para dar lo mejor de ti. A lo largo de la jornada tendrás ocasión de redescubrir ciertas cosas que ya creías olvidadas. Puedes recuperar conocimientos sobre alguna materia que te harán un gran servicio si optas por comenzar esta nueva etapa. Si te proponen trabajar en equipo, Escorpio, recuerda que le va a tu personalidad y carácter como anillo al dedo. Eres muy buena en eso. En el amor, si has conocido a alguien recientemente, dale marcha a la relación e intenta averiguar sus intenciones. Si no coinciden demasiado pero a diario te sientes feliz junto a esta persona, vive el momento. Consulta también tu horóscopo semanal para evitar cualquier sorpresa.

Sagitario

Hoy, Sagitario, será un gran día para ti y los tuyos porque llegarán buenas noticias que os beneficiarán a todos a diario. El tema económico ahora parece que marcha viento en popa y quizá puedas comprar muy pronto algo con lo que sueñas. Esto debería bastar para levantarte el ánimo porque es probable que no te hayas levantado del mejor humor y todo porque recientemente has vivido alguna dificultad. No te quedes ahí pensando sólo en los problemas. La vida te tiene preparadas muchas sorpresas, la de hoy es sólo una muestra. Has de saber ver todo lo bueno que te está esperando a diario. Piensa siempre en positivo, Sagitario, es muy importante. Verás como a tu alrededor mejora todo como por arte de magia, también en el amor. Tu poder de atracción aumentará y no tardarás en recoger los frutos de tu cambio de actitud

Capricornio

No dejes pasar el día de hoy, Capricornio, sin empezar a buscar el modo de mejorar profesionalmente. Empieza a aprender nuevas técnicas a diario y a manejar las nuevas tecnologías que afectan a tu área laboral. Estar en constante evolución siempre acaba reportando buenos beneficios. Busca la forma de expandir tu mente y tus horizontes. Lee más. Hoy podría llegarte dinero procedente de una antigua deuda que ya no pensabas llegar a cobrar. Unas gestiones que realizaste hace tiempo en este sentido, han dado sus frutos. Esto te demuestra que no hay que dar nunca nada por perdido. En el amor, Capricornio, hoy tendrás ocasión de solucionar un problema que afectaba a diario a tu relación. Tal vez no puedas contarle a tu chico exactamente la verdad de lo sucedido o la forma en que lo has solucionado, pero le ahorrarás sufrimientos

Acuario

Estás hoy, Acuario, frente a la posibilidad de dar un gran salto en tu carrera profesional, pero se te puede escapar la ocasión porque tienes miedo a diario de lo que puede venir luego si corres algún riesgo. No te conviene ahora tener estas dudas. Atrévete a salir de tu zona de confort y piensa que no siempre es bueno querer pisar en suelo firme. Una persona que has conocido recientemente hoy te dirá algo que para ti será una gran lección y que está relacionado con tu forma de enfocar las cosas. Si pones en práctica sus consejos, te convertirás en un personaje muy popular socialmente. En el amor, Acuario, también te asaltan las dudas a diario. Crees que tu pareja sólo busca diversión sin compromiso y tú aspiras a algo más serio. Se impone una conversación sincera para aclararlo.

Piscis

Hoy, Piscis, has de poner especial atención para no perder el control ante ciertas situaciones que te inquietan a diario. No quieras resolverlo todo de golpe, mejor ve pasito a pasito, poniendo solución a lo que te está preocupando. Recuerda que tienes mucha energía y que debes aplicarla ahora. Demuestra a quienes te rodean de lo que eres capaz. Confía a diario en tu fuerza y tu poder para salir airosa de cualquier situación. En el terreno sentimental, Piscis, deberías volver a apreciar más los pequeños detalles, tan importantes en una relación de pareja. En estos momentos estás demasiado exigente y la persona que está a tu lado muchas veces no sabe por dónde tirar e incluso teme tus reacciones de morros y malas caras. Afloja hoy un poco, no estás siendo justa con tu chico y esto puede pasarte factura