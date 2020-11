Como ya se conoce, los dos hemisferios del cerebro funcionan de maneras diferentes y para quienes no lo saben, este descubrimiento se dio gracias a Roger W. Sperry, psicobiólogo y ganador del premio Nobel en Fisiología y Medicina. Sus estudios determinaron que un hemisferios es más lógico y el otro mucho más creativo, pero que según diversos estímulos usamos más uno que el otro, pese que a veces pareciera que sólo se funcione primordialmente con uno de los dos.

En este sentido, el sitio Namastest publicó una prueba diseñada no solo para determinar nuestro tipo de pensamiento, sino también para identificar las cualidades básicas de una persona centrándose en la investigación de Sperry.

Ahora tomate unos segundos para ver la siguiente imagen. Según el animal que identifiques revelará rasgos determinantes de tu personalidad y la predominancia de alguno de los dos hemisferios cerebrales.

Los resultados: ¿Cuáles son los rasgos dominantes de tu personalidad?

Si viste la cabeza del pájaro

Esto sugiere que el hemisferio izquierdo del cerebro es más activo que el derecho, es decir, que tenés una mente analítica. Además, esta elección te caracteriza como una persona decidida y organizada. Abordas la solución de las dificultades y problemas de la vida de una manera lógica, objetiva y equilibrada.

A veces te puede resultar difícil tomar decisiones importantes. Meditarás alrededor de siete veces y solo entonces decidirás, pero lo que determines será la mejor opción.

También sos inflexible en tu perspectiva de la vida y, por lo tanto, es difícil convencerte de algo. Pero a veces no está demás escuchar diversas opiniones y confiar en otras personas. La humildad no ha hecho daño a nadie todavía.

Tus rasgos dominantes de personalidad:

Organizado: Estás acostumbrado a hacer todo con un plan claro. Siempre tenés una lista de tareas a la que le das vida.

Precisión: estás acostumbrado a fijarte objetivos claros y a encontrar formas igualmente claras de alcanzarlos.

Racionalidad: las emociones y los sentimientos pasan a un segundo plano cuando necesitas conseguir algo que querés.

Lógica: Tenés buenas habilidades en matemáticas y ciencias. Te apegás a una secuencia de ideas.

Realista: no construís ilusiones y castillos en el aire. Vivís en tiempo real, en el mundo genuino, donde no hay lugar para la fantasía. Los objetivos que te has fijado son bastante realistas y fáciles de alcanzar, aunque a menudo otros pueden desafiarlos.

Si viste la cabeza de un pato

Tu hemisferio derecho, responsable de la creatividad, trabaja de forma más activa. Sos un generador de ideas innovadoras. Si surgen problemas repentinamente en el camino, se acerca a la solución confiando en su intuición, que son casos extremadamente raros que pueden decepcionarlo.

Cada paso que da, correcto o incorrecto, te sirve como lección y, con cada avance, te acercas a tu objetivo. Pero lo principal para vos no son tanto los objetivos, sino las aventuras que tienes que atravesar para alcanzarlos.

Así que por naturaleza, sos una persona soñada que está acostumbrada a vivir en tu mundo de sueños ilusorios. Pero de vez en cuando no estaría nada mal que desciendas del cielo a la tierra para ver todas esas realidades del ser con las que debés que vivir.

Tus rasgos dominantes de personalidad:

Impulsividad: tomás la mayoría de las decisiones de tu vida de forma espontánea, sin dudarlo. Sabes cómo encontrar una solución no estandarizada para cualquier situación de la vida.

Emocionalidad: a menudo te perturba todo lo que sucede a tu alrededor. Estás acostumbrado a actuar según tus sentimientos y emociones.

Creatividad: te espera un éxito sin precedentes en campos creativos como la música y el arte.

Intuición: hacer planes o las listas de tareas no son para vos, ya que estás acostumbrado a resolver todos los problemas según tu intuición.

Soñar despierto: te encanta soñar. Nada te detiene y siempre te esforzás por hacer realidad todos tus anhelos. Y vale la pena señalar que lo hacés muy bien.

Fuente: TN