Una curiosa y tierna historia se viralizó durante los últimos días en Twitter, luego de que una usuaria escribió un comentario recordando un episodio de su infancia.

Allí, adjuntó una imagen de una carta en donde le escribía a su padre una carta: “Miren lo que escribí en el 2013, en mi diario de Violetta cuando me enteré que mi papá tenía novia. Qué dramática jajaja”

Completamente enojada y celosa al descubrir que su papá tenía nueva pareja: “Mi papá me mintió. Dijo que no tenía novia y no se imaginan. Le revisé el WhatsApp y tenía una tal Paola y ella le decía “amor”. Yo le voy a empezar a mentir como él me mintió. Esa chica le decía lindo, amor y cielo. Si veo a una chica acá adentro les voy a decir mi discurso: “Papá, me mentiste. Pensé que entre nosotros no habían secretos pero ya veo que hay muchos secretos. ¿Cuándo pensabas contarme todo esto?” y me voy llorando con Santy a mi pieza y la cierro bien fuerte”.

Y después agrega: “A partir de ahora nunca más le voy a hablar bien. Hoy me voy a arriesgar. Lo voy a llamar y le voy a decir: “Hola, vi tu WhatsApp y una tal Paola te dice amor. ¿Cuándo pensabas decirme, mentiroso?”.

Al hacerse tan viral, muchos internautas la acusaron de mentir, pero ella respondió: “Para q no me rompan las bolas diciendome que miento con la carta diciendo q ni violetta ni wsp existian en 2013, violetta salio en 2012 y wsp en 2009, no me jodan”.