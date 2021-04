Yeimy Ilias es una mujer graduada en contaduría pública que ejerce también como profesora universitaria. Aunque en las aulas era estricta y juiciosa, la forma en que empezó a mostrarse en redes sociales le ha generado varios problemas.

Inclusive, confirmó que fue despedida de una universidad porque sus superiores consideraron que era “demasiado informal”.

Esta docente barranquillera se muestra sin prejuicios a través de su cuenta oficial de Instagram. Le gusta aparecer en ajustadas pijamas, atrevidos bikinis, luciendo profundos escotes o vestidos apretados que dejan poco a la imaginación.

La profesora explicó en una entrevista con 'Lo Sé Todo' que inicialmente la invitaron a participar en un programa de televisión y posteriormente su cuenta tuvo un crecimiento exponencial. Luego empezó a mostrarse en redes sociales con mayor regularidad y atrevimiento, mientras seguía ejerciendo su labor como docente universitaria en pregrado.

Tras realizar diversas publicaciones llegó el despido y otra serie de señalamientos que ella atribuye a cierta hipocresía de los internautas. Actualmente, Yeimy Ilias está ejerciendo su labor de maestra en otro lugar, según confirmó.

Esta mujer de cabello rubio y curvas insinuantes se defendió de los ataques de sus críticos y aseguró que muchas personas la juzgan sin ver más allá, como si su labor como docente tuviera que chocar con la idea de ser bella y mostrarse en sus cuentas personales.

"Mis estudiantes me respetan mucho. Ellos se quedan con lo que muestro en clase y de pronto le podrán dar un 'me gusta' a mis fotos porque les gusta como me veo en vestido de baño. (...) Una red social no nos debe quitar la formación a los profesionales", concluyó esta docente que es madre de una niña de 13 años.