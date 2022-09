Las infidelidades y las reacciones a éstas siguen siendo expuestas en TikTok. Ahora se volvió viral el caso de una mujer a la que acusan de supuestamente vengarse de un engaño de pareja. Con varios videos se mostró cómo la protagonista de esta historia destroza el auto presuntamente de su pareja con un picahielos.

El usuario @kevinisai97 compartió el video en el que se ve a una joven que con un picahielo destroza un auto que estaba estacionado, en medio de la lluvia.

Desde su auto, sin bajarse y sólo asomándose por la ventana, la mujer pica el auto con el artefacto.

Momentos después, no conforme a su resultado, se baja del auto y comienza a destrozarlo más veces. Ataca los espejos, el parabrisas y más partes.

Como era de esperarse, el video ha recaudado millones de reproducciones, miles de likes y múltiples comentarios. "Me gustaría hacer lo mismo pero el carro lo compre yo"; “Con el carro para que le duela”; "Enloqueció"; "Amigas, les recomiendo que antes de los vidrios le rompan lo del motor y las mangueras del aceite, agua y aire acondicionado jamás te olvida"; "Queremos saber si le pico las llantas también, no nos dejen con la incertidumbre"; “Yo creo que no vale la pena”; "Me hubiera gustado hacer lo mismo, pero ni carro tiene", se lee entre las reacciones.