El pasado viernes, al menos dos ciervos silvestres fueron encontrados en el área de la ciudad de Shady Cove, estado de Oregón, deambulando con flechas que atraviesan sus cuerpos.

Según informó la Policía del estado, el 27 de abril el servicio local de Pesca y Vida Silvestre se dispuso a investigar un reporte sobre un ciervo vivo atravesado por una flecha, que todavía era capaz de caminar y alimentarse. Sin embargo, los oficiales no pudieron localizar al animal.

Horas después, un miembro del servicio detectó no uno, sino dos ciervos con flechas clavadas: en uno de los casos la flecha atravesaba la cabeza del animal. No obstante, las heridas que recibieron los ciervos no parecen ser mortales, según las autoridades. También hubo información sobre un tercer ciervo, que se encontraría en las mismas condiciones.

Según un portavoz de la Policía, citado por la prensa local, aún no se ha podido capturar a los animales afectados para quitarles las flechas. Para tranquilizarlos hay que acercarse a una distancia corta, lo que es complicado en el caso de los ciervos salvajes.

Las autoridades de Oregón ofrecen una recompensa de 2.000 dólares por información que pueda conducir a un arresto en relación con el incidente. Se precisa que las flechas no son del tipo que utilizan normalmente los cazadores.