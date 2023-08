Residente ha roto todos los esquemas de la música urbana con su reciente estreno “Quiero ser baladista”. No solo critica fuertemente a la industria de la música, sino que intercambia roles con Ricky Martin para entrar en el mundo de los baladistas.

Así, el futbolista también compartió el video promocional y agregó una frase de agradecimiento para Residente: “Es uno honor para mí que me nombres en una de tus canciones. Muchas gracias, fenómeno”.

El fragmento en el que nombra a Di María expresa: “Estas porquerías se duermen en la portería aunque sea de día. Por eso con mucha alegría paso por la vía y ¡GOL DE DI MARIA! Ni la psicología entendería. Como tengo tanta energía en un beat sin batería”.

Lionel Messi también es nombrado en esta nueva canción: “Soy imparable ni aunque recen mil veces todos los meses. Soy como Messi clavándose a los franceses. Porque desde calle trece. El rap y yo vivimos juntos como los siameses”.

En una reciente entrevista con Billboard, el cantante puertorriqueño se sinceró en torno al contenido de sus letras, sus planes a futuro y por qué decidió dejar atrás las líricas que atacan a otros colegas.

“Como que a mí no me gustan las tiraderas. Parece que me gustaran, pero no me gustan. Me gustan como ejercicio de escribir, como un ejercicio literario. Antes quizás tenía más sentido, pero ahora es como un bullying que no está bueno”, expresó el músico.

En torno a sus recientes estrenos, “Bajo y batería” y “Quiero ser baladista”, reveló que hay otra canción en camino para completar el concepto: “Lo voy a hacer como un tríptico donde me quiero quitar de las tiraderas. El baladista es como una manera de yo retirarme de hacer tiraderas, y el que me retira es Ricky Martin. No solo mata esa personalidad sino que termina hasta rapeando”.

Con respecto a la participación de Martin, algo inesperado para su público, también explicó cuál fue la propuesta, ya que tuvo que el cantante romántico tuvo que salir de su zona de confort y ponerse en la piel de un rapero.

“Yo le expliqué. Él primero pensaba que tenía que rapear e iba pa’l frente. Yo le dije ‘no, tú vas a hacer lipsync y vas a hacer esto’. Él confió visualmente en la idea desde el principio. Cuando Ricky la canta suena real. Con Ricky se siente serio. Ricky fue muy chévere”, expresó sobre la experiencia de trabajar juntos.