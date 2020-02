Todos nacemos con una configuración energética que caracterizará nuestra personalidad a lo largo de la vida. A través de la carta natal (que muestra la posición de los astros a la hora del nacimiento) se puede saber con qué personas tenemos más compatibilidad en las relaciones amorosas.

Hay personas que parecen predestinadas, se entienden con tan solo mirarse. Otras son tan diferentes que se complementan y prosperan en sus relaciones. Y también hay personas que son completamente distintas en su naturaleza, que no pueden congeniar ni llegar a un buen entendimiento o convivencia. A grandes rasgos así se dan las mejores parejas del zodíaco.

Aries

Los nativos de este signo de fuego son enérgicos y muy activos. Son líderes natos, impulsivos a veces y apasionados. Son sinceros y seguros de sí mismos. Cuando están en pareja, tienden a ser un poco dominantes. Los regidos por Marte son sensuales y cuando alguien los enciende, tienen un gran corazón que entrega todo de sí. La pareja ideal de Aries sin duda es otro signo de fuego: Leo o Sagitario.

Con Leo se divertirá sin límites, tendrá una vida social compartida muy activa y llena de aventuras. Se entienden muy bien, ya se por la gran atracción física como mental. Junto a Sagitario tendrá una relación ardiente, cargada de comunicación y aventuras. Los arianos son los mejores en las iniciativas y los sagitarianos en el optimismo. Cualquier proyecto que emprendan con perseverancia, tendrá buenos frutos.

Con los signos de aire como Géminis, Libra (su opuesto complementario) y Acuario, también hará buena pareja. Los elementos se complementan. La parte negativa de estas relaciones es que los signos de aire tienden a priorizar la libertad y la independencia ante todo, y Aries en su energía baja, no integrada, es dominante.

Tauro

Estos nativos están regidos por Venus, conquistan a su pareja día a día con pequeños detalles y son personas que proyectan fácilmente su vida de a dos. Son seguros de sí mismos, se entregan cuando confían en la otra persona, juran fidelidad y esperan lo mismo. La parte mala de los taurinos es que a veces caen en los caprichos y suelen ser dominantes.

La pareja ideal de Tauro siempre será principalmente otro signo de tierra: Virgo o Capricornio. Con ellos puede darse una relación duradera y sólida. Su naturaleza es la practicidad, la seriedad y la confianza. Juntos lograrán lo que se propongan

Con signos de agua como Cáncer, Escorpio (su opuesto complementario) y Piscis, también congenia. La compatibilidad sexual y emocional es alta, porque se complementan. En la medida en que se modere la posesividad de parte de los taurinos y la inestabilidad de los signos de agua, prosperarán.

Géminis

A estos nativos regidos por Mercurio, su pareja perfecta tiene que ser la que se comunique mejor, la que se exprese. Conquistan por medio de la palabra y sus ideas. La conexión amorosa primero se da en el plano intelectual, luego pasará a lo físico. Escapan al compromiso, pero tienen todas las armas para conquistar fácilmente. Son personas curiosas, sociables y muy divertidas. La creatividad de Géminis no es para cualquier acompañante de vida.

Sin duda, la pareja ideal de estos nativos tiene que ser alguien de otro signo de aire: Libra o Acuario. La independencia, la armonía, la creatividad, la sociabilidad y el sentido estético de estos signos, encienden a los geminianos. Las relaciones amorosas entre estos signos tienen una base de libertad inquebrantable, lo que las hace elegirse día a día.

Con Leo, Sagitario (su opuesto complementario) y Aries, signos de fuego, harán parejas explosivas. Estos signos “calientes” encenderán la pasión que tanto le cuesta demostrar al frío e intelectual Géminis. Estas parejas son de las que ríen todo el tiempo y están siempre predispuestas a experimentar.

Cáncer

Los rige la Luna, son personas sensibles y afectuosas. También sobreprotectoras. En su energía más baja pueden caer en los celos excesivos. Las relaciones amorosas tienen que ser comprometidas y serias. Son de los que creen en el amor para toda la vida, en la proyección de una familia con la persona que aman, no perdonan infidelidades.

La pareja ideal de Cáncer es Escorpio y Piscis. La misma naturaleza emocional, profunda, la del agua, hace que sean relaciones verdaderamente apasionadas y románticas.

Con Tauro la química es inevitable. Los dos signos son demostrativos y esperan de la pareja seguridad, estabilidad y proyección a futuro. La sensualidad que emana de esta pareja, es una de las más envidiables.

Leo

Este signo está regido por el Sol, es el signo del corazón. Los nativos son amorosos, fogosos y apasionados. Para ellos la pareja tiene que tener buen sentido del humor y acompañarlos en las iniciativas que se les ocurran. Tienden a querer llamar la atención y ser un poco egoístas, en su energía baja, pero cuando se enamoran, entregan totalmente el corazón.

La pareja ideal viene con las características de su misma naturaleza, el fuego. Aries y Sagitario vuelven loco a Leo. El optimismo, la iniciativa, la alegría y la “chispa” innata de estos signos, enciende cualquier tipo de pensamiento o proyecto de los leoninos.

De los signos de aire, Leo amará su diplomacia, sus ideas, la comunicación, la pasión, que tendrá que salir a buscar. Pero una vez que la encuentre, serán sus compañeros de vida perfectos. Sin duda, Géminis, Libra y Acuario (su opuesto complementario) avivan y ayudan a potenciar la esencia de Leo.

Virgo

Hablar de este signo, es hablar de un amor que se construye con acciones, paso a paso. Los nativos de este signo no son expresivos ni demostrativos. Son prácticos, primero evalúan el grado de bienestar que tendrán junto a alguien. Son personas exigentes con las necesidades afectivas, no dan el paso para el compromiso si no están seguras que habrá reciprocidad. Virgo es servicial, la persona que no tenga un feedback, quedará descartada para su compañía.

Las parejas ideales para Virgo son de Tauro y Capricornio. La seguridad, la perseverancia, el estar en los detalles y la practicidad de estos signos, animan a Virgo a confiar y dejarse llevar en una relación.

Con los signos de agua, forma parejas que se complementan. Cáncer, Escorpio y Piscis (su opuesto complementario) le dan a Virgo el afecto, la emocionalidad y la fluidez que le falta. Sus roces serán mínimos, las parejas aprenden todos los días de sus diferencias.

Libra

Para uno de los signos más románticos del zodíaco, encontrar su pareja ideal no es fácil. Los nativos regidos por Venus, si bien son muy sociables, no comparten su intimidad y no se abren en sus sentimientos tan fácil, son exigentes en su elección. Dan todo en una relación de pareja y espera lo mismo. No avanza hacia el compromiso o relación estable, sin evaluar todos los pro y los contra. La diplomacia, la comunicación, los distintos puntos de vista, la solidaridad y la libertad, son pilares fundamentales detrás de una relación con un libriano. Por eso es que su pareja ideal es alguien que tenga la misma naturaleza, es decir, un signo de aire: Acuario o Géminis. De ellos amará el buen humor, la sociabilidad, la diversión, la creatividad, pero sobre todo, la fluida y permanente comunicación.

Signos como Aries (su opuesto complementario), Leo y Sagitario, “encenderán” la mente y el corazón de Libra. Serán los compañeros de vida perfectos que lo animarán y ayudarán a decidirse cuando se va por las nubes entre tanta idea que pasa por su cabeza.

Escorpio

Este signo es de esos que sus parejas nunca terminan de descifrarlos. Si bien son emocionales, románticos y muy sensuales, no se entregan por completo. Eso hace que en su energía más baja, se sientan inseguros, se tornen posesivos y aparezcan celos desmedidos. Las relaciones de pareja tienen como base la atracción física y la conexión corporal a través del sexo. Son nativos que no perdonan infidelidades. Son observadores y analistas, por eso mantener en la conquista a sus parejas es fácil.

Este signo es compatible al 100% con los otros de agua: Cáncer y con Piscis. Estas parejas desbordan de pasión, espiritualidad y magnetismo.

Con los signos de tierra como Tauro y Capricornio, también forma parejas estables. Del primero le enloquece la sensualidad y la entrega en una relación. Del segundo la capacidad de sentar bases sólidas para proyectar la relación a futuro y la confianza.

De los signos de aire, con Libra, forma una de las más compatibles parejas del zodíaco. Sensualidad, sexo, romanticismo y la fuerte comunicación, construyen una relación perdurable entre los nativos de ambos signos.

Sagitario

Los nativos de este signo no son de los más enamorados del zodíaco. Sienten un profundo apego a la libertad y la vida solitaria. No son personas que entablen relaciones de pareja rápidamente. Deben estar muy convencidas de conocer completamente a la otra persona que están eligiendo para acompañarlos. Es importante para ellos que respeten sus tiempos y sus espacios. Sin embargo, cuando se enamoran, entregan totalmente su corazón y son demostrativos. Tienden a ser egocéntricos en su energía más baja y eso puede derivar en una falta de atención y comunicación por momentos con sus parejas. La pareja ideal de un sagitariano debe entenderlo verdaderamente para quererlo y forjar una relación duradera.

Sin duda los signos de fuego como Aries y Leo, con gran energía, iniciativa, humor y capacidad de divertirse, serán sus parejas ideales y desbordará pasión.

Géminis (su opuesto complementario), Libra y Acuario, avivarán y potenciarán la personalidad curiosa, libre y exploradora de los nativos de Sagitario.

Capricornio

Los nativos de este signo son pasionales, pero sólo se muestran tal cual son con la persona que verdaderamente les demuestra confianza y lealtad. Son personas que demuestran y quieren que se les demuestre amor, con acciones. De ahí surgen las relaciones amorosas sólidas y duraderas que experimentan. Son muy seguros de sí mismos y pretenden que su pareja lo sea para poder proyectar en conjunto a futuro.

La pareja ideal de Capricornio es quien entiende su naturaleza, es decir, Tauro y Virgo, los otros signos de tierra. Estos le dan confianza, seriedad, practicidad y un terreno firme para construir una relación amorosa.

Con Cáncer (su opuesto complementario), Escorpio y Piscis, forma también parejas duraderas. Estos signos de agua “ablandan” al duro Capricornio, rígido en sus estructuras, cerrado en sus sentimientos. Entienden por su intuición y percepción, los deseos y aspiraciones de la vida en pareja.

Acuario

Los nativos de este signo son fríos en las relaciones amorosas. No son los más románticos o demostrativos. Les cuesta entregarse en una relación, lo que hace que cuando se sientan poderosamente atraídos por una persona, que los haya cautivado en el mundo de las ideas y de la comunicación, queden totalmente enamorados. Su valor supremo es la libertad y la defienden en cualquier tipo de relaciones. Acuario huye de las personas demasiado afectivas o dependientes. Su pareja ideal será quien lo mantenga divertido, atento, incentivando su mente, su creatividad y su espíritu curioso.

Por eso con los otros signos de aire, Géminis y Libra, tendrá relaciones inagotables, ya que su naturaleza es más mental que sexual. Estas parejas crecen por la búsqueda de lo nuevo, lo desconocido, la experimentación, los cambios.

Los signos de fuego también le darán a Acuario, el impulso e iniciativa para potenciarlo y hacerlo crecer desde el amor. Aries, Leo (su opuesto complementario) y Sagitario, encenderán a este signo, penetrarán la barrera de frialdad sentimental del nativo de Acuario.

Piscis

Este signo de esencia emocional y espiritual, es uno de los más románticos. Las relaciones amorosas de los piscianos parecen sacadas de un cuento de hadas. Son personas soñadoras, demostrativas y generosas. Cuando se enamoran entregan todo de sí y complacen totalmente a sus parejas. Son intuitivas y eso permite que sean tan buenas complaciendo, a pesar de su indecisión e inseguridad personal. La pareja ideal para un pisciano es la que lo baja a la realidad y lo hace más práctico.

Con Cáncer y Escorpio forman las parejas más conectadas y espirituales del zodíaco. Con Virgo (su opuesto complementario) y Tauro encuentra la practicidad, la disciplina y el enfoque para actuar que le falta.