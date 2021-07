Diego Maradona Junior fue el blanco de las críticas en Instagram, donde compartió un video en el que se lo ve besando con la boca abierta a su hijo Diego Matías. La grabación fue denunciada por varios de sus seguidores y se la dieron de baja, pero la polémica siguió en las redes, donde lo acusaron de ser una “persona desagradable”.

Una de sus detractoras fue Cinthia Fernández, que se indignó al ver las imágenes. “¡Me da mucho asco este tipo! Esto no es normal. Que alguien haga algo ya. Para los que preguntan, es Diego Junior con su hijo. Asco, asco y asco. Que alguien haga algo”, lanzó indignada.

Cansado de los agravios, el primogénito del Diez se defendió y aclaró que no hizo nada malo. “La verdad estoy acá para contestarles a estos idiotas que me están escribiendo. ¿Mi culpa es darle un beso a mi hijo? Se lo voy a dar siempre. Porque yo lo amo. No son problemas de ustedes. La verdad es un asco lo que me están escribiendo. Les quiero decir que tengo todos los mensajes grabados y guardados. Los enfermos son ustedes”, expresó furioso.

Nunzia Pennino, su esposa, le brindó su apoyo con palabras cariñosas: “Gracias amor mío por el ser el mejor padre del mundo”. La pareja además tiene a India Nicole, que nació en 2019.

El presente de Diego Junior en Italia

En las últimas horas se confirmó que el joven italiano seguirá el mismo camino que el ídolo mundial, que murió el 25 de noviembre del año pasado. Comenzará su carrera de entrenador, en lo que será su primera experiencia al frente de un equipo.

Maradona Junior comunicó en sus redes sociales que será entrenador del Napoli United, un equipo de la sexta división del fútbol italiano en el que juegan varios argentinos. “El sueño se hace realidad”, escribió en las redes al confirmar que probará suerte como DT, algo que anhelaba desde hace tiempo y que hasta incluso llegó a comentarle a su papá tiempo atrás.

En una entrevista con TNT Sports el joven había contado que tenía muchas ganas de dirigir y que le había pedido recomendaciones a Maradona en caso de llegar a algún equipo: “El consejo que siempre le pido a mi viejo es cómo manejar el vestuario. Si te toca un buen equipo, creo que lo más importante es el vestuario, más que decidir a qué jugador poner en cada posición”, indicó en ese entonces.

El club también tuvo un detalle interesante para anunciar su incorporación. Lo hizo el 4 de julio, el mismo día que Diego llegaba a las filas del Napoli: “4 de julio de 1984, Diego Armando Maradona llega a Nápoles. El sueño se hace realidad. 4 de julio de 2021, Diego Armando Maradona es el entrenador del Napoli United. La historia continúa”, expresaron desde la cuenta oficial del equipo.