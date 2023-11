En las últimas horas se difundió en redes sociales una "cámara oculta" que tuvo como protagonistas a un hombre y su "ex pareja". En la entrevista, al sujeto le preguntaron sobre la chica y dio respuestas emocionantes, sin saber que ella estaba escondida. No obstante, la verdadera sorpresa fue el giro inesperado que tomó la situación con la reacción del protagonista al verla, lo que generó todo tipo de comentarios en TikTok y X (ex Twitter).

"Le preguntamos sobre su ex pero no le dijimos que ella estaba viendo", se aclara sobre el video difundido en diferentes plataformas. Lo primero que le piden al chico es que califique físicamente a su ex, y él le otorga un 8.5. En tanto, al momento de responder cuánto cree que le daría ella, dice un 5.

El protagonista del clip revela emocionado que fue ella quien lo dejó y, consultado sobre si la echa de menos, indicó que "sí" y que pensó que se "casaría" con ella. Al ver esto, la chica replica que "no sabía eso".

También dice que aún no la superó y sostuvo que cree que buscaban "cosas diferentes". "Uno no puede cambiar porque otra persona quiere", precisó. Además, contó que extraña abrazarse con ella, ver películas y recordó: "Cuando se fue, nunca había sentido mi cama tan vacía". Mientras, el clip muestra a la joven sorprendida por las palabras de su ex.

Cuando la entrevistadora despide al chico, la otra protagonista de la historia entra en escena, abraza a su ex novio y señala: "No sabía que te sentías tan mal". Desconcertado, el joven mira a la mujer que lo entrevistó y al chico que acompañaba fuera de cámara a la mujer y por lo bajo dice "¡Es otra ex!"

La verdad detrás de la cámara oculta que causó furor en las redes sociales

Aparentemente, durante toda la "cámara oculta", el chico había estado haciendo referencia a una mujer que no era precisamente la ex que estaba observando la situación. El video hizo que la insólita confusión hiciera estallar de risa a miles de usuarios.

Con el correr de las horas, se supo que, en realidad, el video se trata de un sketch previamente guionado y, en una palabra, armado. La cabeza detrás de esta divertida escena fue "Momo" Allora, un comediante que suele utilizar redes sociales como TikTok para difundir trabajos de este estilo.

A través de la red social de videos china, donde aparece bajo el usuario @alloramomo, el protagonista del clip reveló que todo se trató de un "sketch" y que "no es real". "Bueno, un poco real, pero sobre una chica diferente", señaló al respecto.

Las reacciones en TikTok y X a la "cámara oculta"

Los usuarios de redes sociales como TikTok y X no tardaron en reaccionar al emocionante e insólito clip. Muchos "cayeron" en la trampa y creyeron que era real, por lo que compartieron comentarios muy sinceros.

Por ejemplo, en X algunas réplicas fueron: "Casi lloré, pero después lloré de la risa"; "Esa no me la esperaba"; "No había cambiado de emociones tan rápido en tan poco tiempo. Pasé de tristeza a alegría, a asombro y por último morir de risa"; "Estaba a punto de cocinarle al tipo cuando me hizo sentir orgulloso", entre muchos otros.

Por otra parte, en TikTok hubo comentarios como "Estaba a punto de llorar hasta que ví el final"; "El equipo de producción ascendido al otro día por conseguir tanto rating"; "Devuélvanme mis lágrimas"; "Un giro de guión en el último momento"; "Cuando dijo 8.5 supe que era el ex equivocado"; "Eso es contenido organizado que realmente vale la pena esperar".

El video fue furor. Al ser compartido en X obtuvo 8,6 millones de reproducciones 49 mil "Me gusta" y 30 mil retuits. En tanto, el mismo clip, pero compartido en TikTok cosechó 29 millones de visualizaciones, casi 4 millones de "likes" y 50 mil comentarios.