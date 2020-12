El test se volvió viral en las redes sociales y puede mostrar rasgos de la personalidad ocultos, dependiendo de cuántos lobos se observen.

De 1 a 4 lobos

Quienes ven esta cantidad suelen ser personas que retratan al mundo como un todo. No prestan atención a los detalles, tienen una mirada global. Toman decisiones rápidamente. Se recomienda a estas personas detenerse en algunos detalles, ya que pueden ser importantes.

De 5 a 10 lobos

Es la cantidad que suelen observar las personas racionales, que no se detienen en gente que no vale la pena. No suelen ser personas constantes, ya que escapan de lo que no les gusta, lo que puede jugar en contra.

11 lobos o más

Esta es la categoría de los perfeccionistas, personas exigentes consigo mismas y con la gente con la que eligen rodearse. Son personas ordenadas, que nunca están conformes con su trabajo. Se les recomienda relajarse, ya que pensar demasiado las cosas puede retrasar iniciativas.

Exactamente hay 14 lobos en la imagen. Pero no hay una respuesta correcta, sino que depende de cuántos se vean se puede descubrir un rasgo de la personalidad.