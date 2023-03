Tras vivir una situación paranormal que la dejó muy asustada, Jimena Barón consiguió el video del momento, lo compartió con sus seguidores en las redes sociales y ellos le avisaron que se veía un "fantasma" en las imágenes.

La artista suele compartir detalles de su día a día con los casi seis millones de followers que tiene en su cuenta de Instagram y esta vez, los sorprendió con una increíble anécdota.

En una story, la mamá de Momo, que acaba de cumplir nueve años, contó que estaba en la casa de una amiga y se asustó mucho cuando sintió que alguien la agarraba de atrás.

Tremendo lo de Jimena Baron �������� pic.twitter.com/VpBBRPrSV6 — MF (@MundoFamososOk) March 25, 2023

Lo cierto es que en un primer momento pensó que se trataba de su pareja, Matías Palleiro, que le estaba haciendo una broma. Pero cuando se dio vuelta no había nadie.

La situación la impactó tanto que le pidió a su amiga las imágenes de la cámara de seguridad en las que, supuestamente, no se veía nada.

La intérprete de La araña contó su anécdota en una placa en la mencionada red social y, a continuación, compartió el video.

“No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después) más que mi sobresalto porque juro me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una joda”, escribió Jimena.

En las imágenes se la ve muy tranquila, sentada a la mesa con el mate y, de repente, se para muy sobresaltada.

Unos minutos después, volvió a compartir el video, esta vez con un zoom que permitía ver su reacción más de cerca.

“¿A alguien le pasó esto alguna vez? Porque a mi no y quedé súper rara”, preguntó la artista en otra placa y las respuestas que recibió la dejaron sin palabras.

Es que fueron sus seguidores quienes la alertaron luego de notar unas manos que tocaban su cabeza y su hombro justo un segundo antes de que ella se pare sobresaltada.

“Tienen razón, veo unos dedos en mi hombro y una silueta como de niño atrás”, manifestó la cantante y compartió nuevamente el video donde se ven claramente las manos que aparecen de la nada y la agarran.

“Gente, es la casa de mi amiga a donde vengo hace nueve años y jamás pasó nada”, explicó después.

Y continuó: “Tampoco nunca me había pasado esto. No sé qué más decir ni pensar, pero sí veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada”.

“Trato de pensar cosas lindas porque no creo encontrar mucha explicación, creer o reventar. Fue realmente raro. Espero dormir bien y lamento si les dió miedo. Los quiero”, reflexionó después.

Sin embargo, no fue una noche fácil para la ex de Daniel Osvaldo, que aseguró que durmió muy mal y que tuvo muchas pesadillas.

"¡Estoy acá! Dormí mal, tuve pesadillas porque estaba obviamente muy sugestionada y asustada. Nose que más contarles que lo que les mostré ayer. Limpié la casa, pedí protección y estar tranquila. Si alguien tiene información que pueda servirme los leo", expuso la cantante junto a una selfie en la que se mostró desde su casa.

"Son esas cosas que si no te pasan no las terminas de creer y si te pasan no te queda otra que creer y tratar de no tener miedo. La noche me cuesta porque siempre fui miedosa de estas cosas. Espero que pase el susto y ya", concluyó.